Week-end du 29 Mars – Des hôtels affichent complets

Le week-end sera long. Le 29 mars, jour de commémoration des martyrs de l’insurrection de 1947, tombe un lundi. Beaucoup vont en profiter pour se relaxer.

Pour les riverains qui prévoient de passer ce long week-end en dehors d’Antananarivo, réservez vos chambres d’hôtel, le plus vite possible. La plupart des hôtels au rayon de cent mètres de la capitale, affichent presque complets, jusqu’à lundi avant midi. « Nos chambres sont toutes réservées le samedi. Et nous affichons un taux d’occupation de 75%, pour dimanche », indique un responsable de Mantadia Lodge à Andasibe, hier.

Dans les hôtels des autres lieux touristiques comme à Manta­soa et à Ampefy, les vacanciers ont réservé la nuitée du dimanche et ne quitteront leurs chambres d’hôtel que lundi. « En un week-end normal, nos clients partent dimanche. Mais comme ce lundi est un jour férié, beaucoup vont passer la nuit du dimanche chez nous pour partir le lundi », indique un responsable d’hôtel à Mantasoa. Même chose à Ampefy, où la plupart des hôtels affichent complets, jusqu’à lundi matin.

Andasibe, Mantasoa, Ampefy et Antsirabe sont les destinations les plus prises, en ce week-end. « Nous allons profiter de ce long weekend pour nous reposer. Nous cherchons un endroit plutôt calme pour oublier un peu le stress que ce coronavirus provoque », indique Felana Rabe­manantsoa.

Vigilants

Elle prévoit de partir avec sa petite famille à Ampefy. Les visites de la chute de la Lily et du geyser, la natation, sont au programme pour cette famille. À Andasibe, les touristes vont pouvoir visiter le parc national, aussi bien le jour que la nuit, se détendre dans la piscine, ainsi de suite.

Pour d’autres, ce weekend sera l’occasion pour revenir aux sources. Des personnes qui travaillent à Anta­nanarivo vont rendre visite à leurs familles, à Antsirabe, à Betafo ou à Manjakandriana. Les départs dans les stationnements ont été déjà nombreux, hier. Au stationnement des zones régionales de Fasan’ ny Karàna à Anosizato, cent trente véhicules de transport en commun ont pris le départ, vers le Sud, contre cent, en temps normal.

La propagation du coronavirus ne va pas empêcher les riverains à profiter de ce long week-end. Vigilants, les hôteliers ont pris des mesures, pour éviter la propagation du virus, dans leur établissement. « Le port de masque est obligatoire chez nous. Des dispositifs de lavage de main sont installés un peu partout. Et toutes les chambres sont désinfectées », indique une source à Ampefy. D’autres hôtels ont même fait un peu de réaménagement pour avoir plus d’espace, pour assurer la distanciation physique de un mètre entre les clients.