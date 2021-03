Mahajanga – La célébration du 45e anniversaire de l’AFM reportée

La propagation du variant sud-africain de la covid-19 dans la région Boeny et surtout dans le district de Mahajanga I, a entraîné de nombreuses modifications dans l’agenda des secteurs économique et culturel. C’est le cas notamment de l’Alliance Française de Mahajanga (AFM) qui devrait célébrer son 45e printemps le samedi 2 avril, même si des invités de marque étaient attendus et plusieurs activités prévues.

L’AFM a été créée en avril 1975 par Rodolphe Razafimbahiny qui en était le premier président. Il s’agit d’une association malgache et de droit malgache. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 2012.

Ainsi, le concert prévu le 26 mars avec des artistes locaux, dans la salle annexe de l’usine ex-Sotema, sera reporté à une date ultérieure. La résidence de danse avec Laurianne Ecbo et le Street photography avec Fidisoa Ramanahadray sont également reportés sinedie. Pour ce dernier, l’événement master class, dont une exposition, devait avoir lieu du jeudi 25 mars au 3 avril prochain. Tout est tombé à l’eau, covid-19 nouveau variant oblige.