Institution – Florent Rakotoarisoa revient à la HCC

Le CSM a fait ses choix. À l’issue d’un mini-processus électoral fastidieux, hier jusqu’au milieu de la nuit, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a élu ses deux représentants pour siéger à la Haute cour constitutionnelle.

Les deux favoris du CSM sont donc, Florent Rakotoa­risoa, premier président de la Cour d’appel de Toliara, et Germaine Bakoly Ratovo­nelinjafy, membre de la Cour cassation. Le verdict électoral a été rendu vers minuit et demi. « La raison pour laquelle l’élection a pris autant de temps est qu’il a été accordé, à chaque candidat, six minutes pour exposer les raisons de leur candidature et exposer leur parcours et expérience. Il y a eu pourtant cinquante-neuf candidats », explique une source au sein du CSM.

Le vote ne s’est ainsi tenu qu’à minuit. Germaine Bakoly Ratovonelinjafy est peu connue du public. Elle fait, cependant, partie des figures d’expérience dans les rangs de la magistrature. Quant au magistrat Florent Rakotoarisoa, il est surtout connu pour avoir été ministre de l’Intérieur durant la Transition. Il a, également, déjà assuré l’intérim au ministère de la Justice, peu avant la fin de la période transitoire.

Ancien ambassadeur de Madagascar au Canada, Florent Rakotoarisoa a, aussi, présidé le comité consultatif constitutionnel qui a confectionné l’actuelle Constitution, en 2010. Outre son passage au sein du gouvernement, sa bifurcation diplomatique et son parcours dans la magistrature, l’actuel premier président de la Cour d’appel de Toliara a déjà siégé au sein de la HCC. Une institution au sein de laquelle il fait donc un comeback pour un mandat de sept ans non renouvelable.