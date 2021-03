Coronavirus – L’UCM stoppe certaines activités

Face à la montée des nombres de cas contacts de la Covid-19 à Madagascar, le conseil académique de l’Université Catholique de Madagascar a pris des dispositions sur le renforcement des gestes barrières au sein de cette université. Ainsi, quelques activités pédagogiques ont été suspendues. « La célébration de la messe pascale de la faculté des Sciences sociales prévue le 27 mars sera annulée » a souligné le communiqué.

Pour le déroulement des cours, ceux qui rassemblent plus de deux cent étudiants seront divisés en deux groupes afin de respecter les mesures annoncées. Durant les cours, le port de masques et le respect des gestes barrières ont été scrupuleusement soulevés dans le communiqué. « Le respect des gestes barrières dans l’enceinte de l’université sera renforcé. Le port de cache bouche est obligatoire. Les tapis contenant du liquide désinfectant seront mis devant chaque porte suivis du gel et des solutions hydro alcooliques », a-t-on lu dans le communiqué.

Pour les étudiants qui vont devoir effectuer des stages comme ceux de la L3, les stages en entreprise seront remplacés par des projets entrepreneuriaux.