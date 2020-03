Report des jeux olympiques – Les athlètes pourront mieux se préparer

World Athletics a décidé de reporter ses compétitions le jour même de la confirmation du report des JO 2020. Les athlètes du pays auront ainsi plus de temps pour se préparer.

Le report des Jeux olympiques de Tokyo a été prévisible. Les JO d’été prévus initialement du 24 juillet au 9 août à Tokyo, ont été reportés à l’été 2021 en raison de la pandémie du coronavirus.

Le même jour dans la soirée, la fédération mondiale et la confédération africaine d’athlétisme ont décidé de reporter, à leur tour, deux compétitions internationales prévues se tenir prochainement sur le continent africain. «Ce sera une saison morte pour nous comme pour les autres disciplines. Et c’est mieux pour nos athlètes », a souligné la présidente de la fédération malgache d’athlé­tisme, Norolalao Andriamahazo.

World Athletics ainsi que la confédération africaine ont annoncé ce mardi le report de deux compétitions majeures dont le cham­pionnat du monde U20 prévu se tenir à Nairobi Kenya du 7 au 12 juillet et le cham­pionnat d’Afrique qui devait se dérouler en Alger, Algérie du 24 au 28 juin. Les athlètes de la Grande île en quête de la qualification olympique auront ainsi plus de temps et de chance pour décrocher le ticket olympique. Au moins quatre athlètes, tous des boursières, auront environ un an pour se préparer dont le boursier du centre de Dakar au Sénégal, Bezara Jean Robert, spécialiste du 400m haies.

Des boursiers

Deux autres sont pensionnaires du centre international de Maurice en l’occurrence Franck Todisoa Rabearison, double médaillé d’or des derniers Jeux des îles aux 400m et 4x100m, et Claudine Nomenjanahary, la triple médaillée des JIOI en 100m, 200m et 4x100m. Et la quatrième est la sprinteuse locale, Sydonie Fiada­nantsoa, double médaillée d’or des Jeux de Maurice en 100m haies et 4x100m.

Elle est, pour sa part, boursière du Confejes en vue des JO 2024 en France. Il y a quelques semaines, quatre autres compétitions internationales ont été toutes reportées ou même annulées, entre autres le cham­pionnat d’Afri­que de cross country prévu à Lomé Togo le 8 avril, le Meeting de Maurice les 17 et 18 avril, et le Meeting inter îles de l’océan Indien le 2 mai à la Réunion.

Concernant les compétitions locales, «on a encore les championnats de Madagascar sur piste prévus au début juillet », tient à rappeler la présidente de la fédération. Les sommets nationaux des minimes et juniors se tiendront du 3 au 5 juillet et ceux des cadets et seniors du 10 au 13 juillet, au stade d’Alarobia.

Le comble c’est que les athlètes ne peuvent même pas s’entrainer pour le moment car les stades sont tous fermés.