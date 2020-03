Conjoncture – Le coronavirus masque les autres problèmes

Coronavirus fait oublier tout. Depuis la déclaration sur les trois cas confirmés de l’épidémie à Madagascar, vendredi, les yeux de la population sont plutôt braqués à l’évolution de la situation. Les observateurs se détachent des problèmes pertinents sur le plan politique. Bien que le confinement de quinze jours soit imposé à Analamanga, Toamasina I et II et que les mesures soient appliquées par d’autres grandes villes, l’intention de tous est désorientée à la prévention du coronavirus. La stratégie mise en œuvre par le gouvernement pour combattre l’épidémie est suivie de près.

Divers sujets sont, donc, délaissés dans les débats. Les affaires délicates confiées à la Justice sont moins discutées, notamment depuis la limitation des dossiers à prioriser. Aucune nouvelle des personnes recherchées n’a été annoncée à l’instar d e l’ancien député de Mahabo, Ludovic Raveloson et de l’ancien directeur de la Caisse nationale de la prévoyance sociale (CNaPS), Raoul Rabekoto. Ces deux personnalités demeurent toujours introuvables.

De même, la vente aux enchères des biens mal acquis de l’opérateur Claudine Razai­mamonjy et les dossiers sur le recouvrement de créances du milliardaire Mbola Rajaonah ne sont pas achevés.

Doublon oublié

Malgré l’observation du service minimum, la Justice a adopté une grille de programme pour traiter les affaires urgentes au sein des juridictions. Mais, le traitement des dossiers délicats n’est pas indiqué dans la note du ministère de tutelle notifié, lundi.

Par ailleurs, dans la rubrique élection, le doublon des Cartes d’identité nationales et les anomalies sur la liste électorale ont quasiment été abandonnées. En ce mois de mars, la liste électorale devrait revenir au sein de Fokontany pour que les électeurs puissent vérifier leurs noms. Les électeurs dans la région Analamanga, dans le district de Toamasina I et II sont dans l’impossibilité de faire la vérification à cause du confinement. « Le confinement empêche les démembrements dans d’au­tres régions de réaliser leur travail. Les activités se poursuivent jusqu’à la clôture définitive de la liste électorale le 15 mai », émane une source auprès de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Dans la suite du processus, la CENI promet le nettoyage de la liste pour dégager les cent mille de doublons. En attendant, la suite de l’enquête déclenchée par le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation dans l’affaire des erreurs sur les CIN est attendue.