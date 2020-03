Appui aux demunis – Les sans-abri encouragés à nettoyer les mains

Les sans-abri vont pouvoir prévenir le coronavirus. La Commune urbaine d’Antananarivo, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, s’est vu doter de cinq cent cartons de savons prêts à être distribués pour permettre à plus de deux mille sans-abri de combattre la pandémie. C’est la société Socita Sarl qui en est le donateur. Quarante six orphelins, âgés de 6 mois à 23 ans et pris en charge dans le Centre Topaza ont, également, bénéficié de cette aide de la Socita Sarl.

Pour prévenir le coronavirus, nettoyer les mains avec du savon ou un produit hydroalcoolique, plusieurs fois par jour, est fortement recommandé. Il est également impératif de couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou avec le coude, lorsque l’on tousse ou l’on éternue. Les contacts étroits avec toute personne ayant des symptômes de rhume ou d’état grippal sont strictement interdits.