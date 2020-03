Antananarivo – Le rassemblement des sans-abri continue

La Commune urbaine d’Antananarivo continue de rassembler les sans-abri d’Antanarivo pour prévenir la propagation du coronavirus. Cinq cents sans-abri ont été déplacés dans deux centres à Anosizato et Nanisana actuellement. « Depuis l’annonce de l’interdiction de circuler la nuit, la Commune urbaine d’Anta­nanarivo avec le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme ont incité les sans-abri dans les tunnels et les escaliers de la capitale à venir dans les centres sociaux car ils pourront avoir des problèmes avec les forces de l’ordre. La plupart d’entre eux se cachent. Nous continuons à les chercher toutes les nuits », affirme Mamy Rajaonson, adjoint au maire de la commune urbaine d’Antananarivo. Des bienfaiteurs et des entreprises ne manquent pas d’apporter différents dons pour aider ces sans-abri. « Nous avons besoin du matériel mais pas vraiment d’argent en ce moment. Mais cela n’empêche les bienfaiteurs de leur donner de l’argent à part le riz, les biscuits, le savons et autres. Nous incitons encore les donateurs à se manifester car nous ne savons pas si la situation va perdurer encore », ajoute l’adjoint au maire.