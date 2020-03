Affectation illicite de terrain – Le receveur des Domaines Toliara écroué

Patricia Rasoamanana, receveur des Domaines de Toliara est en prison à Antanimora. Avec elle, six autres personnes sont également en mandat de dépôt. Une conservatrice, un inspecteur des Domaines, deux agents du service des Domaines, un ancien préfet de Toliara et un enseignant retraité. Une affaire d’affectation illicite du terrain de l’EPP Hell Bourg sise à Toliara centre les a tous emmenés en cellule.Après les enquêtes de la branche territoriale du Bianco Toliara sur cette affaire d’affectation illicite de terrain domanial, ayant duré près de dix-huit mois, ces individus ont été déférés le 12 mars dernier.Les sept individus ont été mis sous mandat de dépôt le 14 mars 2020. Le terrain de l’école primaire publique Hell bourg d’une superficie de 11a 9ca a été désaffecté le 12 mars 2018 et a obtenu un titre le 13 mars 2018 même, soit le lendemain de la désaffectation. L’enseignant retraité est indiqué être le soi-disant propriétaire du terrain dans l’affectation illicite. Il devait se charger de sa revente se chiffrant à des milliards ariary par la suite. L’ancien préfet de Toliara est inculpé dans la mesure où il aurait signé l’acte, et de plus, sa prérogative s’arrête à un terrain ne dépassant pas une superficie de 10a. Cinq autres individus sont sous contrôle judiciaire dans l’affaire.