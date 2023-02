TOURISME – La Grande île se renforce en Europe de l’Est

Pour diversifier les zones émettrices et accroitre le nombre de touristes internationaux qui viennent dans le pays, les promoteurs de la destination Madagascar comptent miser de plus en plus sur le potentiel de l’Europe de l’Est.

La destination Madagascar, représentée par l’Office Natio­nal du Tourisme de Madagascar (ONTM), a été le pays invité d’honneur de la 45e édition du salon Travel Exhibition qui s’est tenu à Budapest, la capitale de la Hongrie, jusqu’au 26 février 2023. Une opportunité qui a permis à la Grande Ile d’avancer dans son projet de capter plus de touristes en provenance de l’Europe de l’Est.

« Madagascar a marqué sa présence à ce grand rendez-vous par un stand aménagé sur une superficie de 150 mètres carrés qui met à disposition de ses visiteurs une riche documentation sur les activités à pratiquer sur l’île. La participation de Madagascar à ce salon – qui est le plus important événement touristique d’Europe de l’Est – est venue renforcer les actions de promotion menées sur ce bloc de marchés, en 2019, par un roadshow et récemment, par un éductour avec des revendeurs issus de 20 pays, dont la Hongrie. En outre, diverses animations culturelles et culinaires étaient au programme durant les quatre jours du salon pour faire briller Madagascar auprès des visiteurs de cet événement international », a fait savoir l’ONTM.

Rappelons, en effet, que l’Office National du Tourisme de Madagascar a déjà organisé, il y a environ quatre ans, un voyage promotionnel dans cinq villes de cinq pays de l’Europe de l’Est. Il s’agissait des villes de Sofia, de Prague, de Varsovie, de Budapest et de Bucarest. En tout, 208 agents de voyage et tour-opérateurs ont répondu présents. L’objectif de cette initiative a consisté « à accroître les opportunités d’affaires des opérateurs touristiques malgaches ». Pour leur part, les professionnels du tourisme issus de ces pays de l’Europe de l’Est ont eu l’occasion de se familiariser avec les nouveautés de la destination Madagascar, en termes de produits touristiques et d’offres hôtelières et aériennes. Madagascar qui a alors mis en avant ses richesses naturelles. À part l’écotourisme, la pêche sportive, la croisière à voile, le kitesurf et la plongée sous-marine ainsi que le « birdwatching », le raid motorisé et l’observation des baleines ont fait

partie des produits phares présentés.

Accès aérien facilité

En juin dernier, le ministère du Tourisme a réitéré son intention de renforcer la position de la destination Madagascar en Europe de l’Est dans le cadre de son nouveau plan de relance du secteur. « Les touristes des pays de cette partie de l’Europe s’intéressent beaucoup à la Grande île et ce sont d’ailleurs les pays avec lesquels la Grande île a un accès facilité, via la liaison aérienne », a expliqué le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, Et le membre du gouvernement d’ajouter que si les compagnies aériennes comme Ethiopian Airlines et Kenya Airways sont surtout, mais pas seulement, au service des voyageurs africains, Air Mauritius et Turkish Airlines assurent le transport des voyageurs en provenance d’autres régions, notamment l’Asie. Et pour faire venir les touristes de l’Europe de l’Est, la Grande Ile peut miser sur Air France, Air Austral et Néos…

Si le ministère du Tourisme compte consolider les acquis sur les marchés traditionnels comme la France, l’Italie ou encore l’Allemagne, il veut aussi capter plus de visiteurs en provenance des autres pays européens qui composent déjà les 30% des voyageurs qui se sont rendus à Mada­gascar depuis la reprise des vols internationaux. Pour atteindre les nouveaux marchés, l’ONTM, avec

l’appui du ministère de tutelle et la collaboration des offices régionaux du tourisme et des groupements professionnels, entend renforcer encore la campagne de promotion de la destination Madagascar auprès des tours opérateurs émetteurs et agences de voyages, ainsi qu’avec la presse internationale. Le département de Joël Randriamandranto qui peut aussi tabler que le label

« Safe Travel stamp », octroyé par le Conseil mondial du voyage et du tourisme, pour rendre la destination encore plus attractive.

Dans un premier temps, l’objectif est de retrouver le nombre de touristes enregistré avant le déclenchement de la crise pandémique qui a paralysé le secteur. Mais, a-t-on indiqué, les efforts portent déjà sur la matérialisation des ambitions du pays d’accueillir à moyen terme 500 000 touristes, tout en déve­lop­pant le tourisme domestique.