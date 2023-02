RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Le COSFA étrille JST Ambondrona

La première journée du championnat de Madagascar de rugby à XV élite fédérale 1 appelé aussi XXL Energy Top 20 pour les seniors hommes a démarré hier.

Le COSFA, champion en titre et qui a remis son titre en jeu acquis l’année dernière n’a pas fait dans la dentelle pour étriller son adversaire du jour, le JST Ambondrona. Les protégés de Rija Randrianarison, coach de COSFA ont piétiné les rugbymen d’Ambondrona sur le score de 118-17.

Un match à sens unique pendant lequel toute attaque menée par les militaires s’est transformée en points. C’était une démonstration de force et un étalage technique. Soucieux de redorer leur image suite à l’arrêt de la super coupe du dimanche 19 février, les rugbymen de COSFA n’ont joué qu’en moins de deux minutes pour ouvrir le compteur. Les essais se succèdent et les packs d’avant et les trois quart- ailes de COSFA ont montré leur puissance et leur force. En touche, en mêlée ouverte et fermée, ils assurent la conquête de la balle ovale qui permet de lancer le jeu offensif avec rapidité. Le score à la pause a été de 52-10 pour les militaires.

A la reprise, les militaires ont accentué leur domination, les joueurs d’Ambondrona n’arrivent plus à suivre le rythme infernal imposé les joueurs de COSFA. Durant les quarante dernières minutes, les joueurs d’Ambondrona ont réussi à marquer un essai. Le score final a été de 118-17.

Selon Rija Randrianarison, coach de COSFA, « même en absence de l’un de nos joueurs majeurs, nous n’avons pas changé la philosophie de notre jeu, défense, attaque et rapidité, nous disposons entre nos mains des joueurs capables de combler le vide. Nous voulons montrer aux yeux de tous que les militaires sont en mission à chaque match, celui de remporter chaque match joué, nous osons dire que sommes forts sur tous les plans ». Et Rija Randrianarison de continuer: « nous avons déjà tourné la page de la super coupe et nous n’avons qu’un seul objectif cette année, conserver entre nos mains le titre et remporter toutes les victoires possibles », conclut-il.

En démonstration

L’autre match attendu du public a été l’entrée en lice de l’équipe vainqueure sur tapis vert de la Super coupe du dimanche 19 février, le FT Manjakaray. La bande à Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de FT Mnjakaray a battu sur le score de 93-23 les protégés de Rina Rakotonirainy, coach de FTAT Anosibe. C’est une démonstration de force et une leçon de rugby. Le score à la pause a été de 45-11. Les joueurs de Manjakaray ont ouvert le score par deux essais consécutifs pour mener 10-0 après cinq minutes de jeu. Ils ont aplati sept fois dans l’embut de FTAT dont cinq ont été transformés avec réussite. En seconde période, les dakarois ont accentué leur avance et toute attaque se transforme en points, soit par des essais soit par des coups de pied de pénalité. Les joueurs d’Anosibe ont réussi à marquer deux essais dont l’un a été transformé tandis que FT Manjakaray réussit à marquer huit dont six ont été transformés. Le score final a été de 93-23.