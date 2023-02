RUGBY- SUPER COUPE – Le FT Manjakaray soulève le trophée

Double victoire pour FT Manjakaray hier au stade Maki d’Andohatapenaka lors de la première journée du championnat de Madagascar élite fédérale 1. A côté de la victoire écrasante sur le score de 93-23 devant FTAT Anosibe, l’attribution du trophée aux mains des rugbymen de Manjakaray après avoir battu les militaires de COSFA par tapis vert a été faite une fois le match terminé. A côté du beau trophée, une somme de 5 000 000 d’ariary a été aussi allouée aux vainqueurs. Pour Ashok Nunkomar, président du club FTM, il a expliqué que « en sport il n’y a pas de secret pour la réussite. Nous motivons toujours nos joueurs au maximum et nous n’avons pas cessé de nous entrainer. Nous essayons aussi de donner l’occasion aux jeunes de jouer pour acquérir de l’expérience et cette année nous fixons comme objectif d’être champion en fin de saison ». Sur le retrait des joueurs de COSFA lors de la super coupe, Ashok Nunkomar de continuer : « Ils ont eu tort de quitter le match en présence des représentants de Rugby Afrique et de World Rugby. C’était une grande erreur de leur part. Ils ont mené au score et ils pouvaient gagner le match ».