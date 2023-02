RALLYE – FRANCE 2023 – Axel Rakoto en lice en Coupe et au Clio Trophy

Le jeune pilote expatrié de France, Axel Rakotomalala âgé de 22 ans est de passage au pays. Il a présenté à la presse ce samedi son projet pour la saison 2023. Cette année, Axel participera à la fois à la Coupe de France et au Clio Trophy rallye terre. Ce sera sa première participation en rallye terre et il y défendra les couleurs malgaches si il est en lice à la coupe de France en tant que Français. Il disputera les quatre manches du Clio Trophy.

«Le but pour nous est d’emmagasiner le plus d’expériences… un an pour apprendre et le prochain pour gagner et viser dans la mesure du possible le podium dans la catégorie junior» lance-t-il. Pour se préparer, «je vais travailler avec Hugo Louvel. Il m’accompagnera sur toutes les manches sur terre… Nous avons prévu des journées de test en juillet 2022… Il y avait aussi une partie de travail sur caméra embarquée car en rallye moderne, on travaille comme ça» explique Axel qui est habitué plutôt au rallye asphalte. Quant à ses copilotes, il sera en compagnie de Jérémie Paco au Clio Trophy et il poursuivra avec Clément Lionneton en coupe de France N2S.

Titre en junior

«Jérémie Paco a une grosse expérience en coupe de France et aussi en Clio Trophy. C’est important d’avoir à côté de toi, pour un jeune pilote comme moi, un copilote expérimenté» souligne-t-il. Comme objectif, «je tacherai de finir tous mes rallyes, zéro abandon, zéro sortie et emmagasiner le maximum d’expériences pour le Clio Trophy et viser le podium en junior… Pour la Coupe de France c’est de me qualifier à la finale… et à long termes c’est de remporter un titre chez les juniors avant mes 28 ans» ambitionne Axel. Il a eu un bilan positif pour la saison 2022. Il a participé à six rallyes à travers toute la France dont cinq comptants pour la Coupe de France. Il a enregistré 52 points et est potentiellement qualifié pour la finale cette saison 2023. «Nous avons fait un podium en catégorie N2S et une victoire en classe au rallye de l’Ardèche. C’était un rallye très compliqué avec des conditions très compliquées, beaucoup de brouillards et de pluies» relate-t-il.

La voiture qu’il conduira en coupe de France N2S reste encore à confirmer. Axel Rakoto a été en partenariat avec Taptap Send, une société de transfert d’argent international, la saison 2022 et le partenariat a été renouvelé pour cette nouvelle saison. Durant son passage au pays, il a déjà rencontré et a fait des échanges avec le jeune pilote double champion de Madagascar en slalom, Juan Tovonen Jr. Il va encore mettre en place d’autres projets avec la fédération du sport automobile et quelques pilotes locaux.