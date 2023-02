Mété -on-dit

Un véritable typhon, un tsunami… À en juger les prévisions météorologiques le cyclone Freddy annonçait l’apocalypse. On avait l’impression qu’il s’agissait du plus puissant cyclone jamais vécu à Madagascar. On avait annoncé des rafales de vent de 325 km/ heure. Tout le monde avait réellement peur d’autant plus qu’on annonçait que Freddy allait traverser le pays de part en part à partir de la Côte est. Les avis d’alerte étaient au maximum pour certaines régions se trouvant dans l’œil du cyclone. On se protégeait avec les moyens du bord. Que peut-on faire pour se mettre à l’abri quand la plupart des habitations sur les côtes comme dans les hautes terres sont faites avec des matières végétales, recyclées ou de fortune ? Face au monstre annoncé, il n’y avait qu’à croiser les doigts et espérer un miracle. Il faut s’estimer heureux qu’on n’a affaire chaque année qu’à quelques cyclones de moyenne puissance car il est difficile d’imaginer l’étendue des dégâts si des typhons s’amusaient à nous rendre visite. Quant aux secousses telluriques, il faut qu’il reste à 4 au maximum à l’échelle de Richter. Au-delà les dégâts risquent d’être importants.

Non seulement, les habitations n’ont aucune chance de résister à des secousses assez puissantes mais aussi et surtout on manque tellement de moyens pour secourir les victimes et sauver ce qui peut encore l’être. Après le passage du cyclone Batsirai sur la côte Sud Est l’année dernière, on avait annoncé de construire des habitations aux normes anticycloniques mais visiblement ce n’est pas le cas.

Déjà avec les cyclones, on a toutes les peines du monde à héberger et venir en aide aux sinistrés malgré des simulations et des préparations tout au long de l’année.

Heureusement que Freddy n’était pas la foudre de guerre annoncée et les dégâts ont été dûs plutôt à la précarité des constructions qu’à la puissance du météore. Les villes de Mananjary et Manakara ne se sont pas encore rétablies du passage de Batsirai que les voilà de nouveau assommées par ce diable de Freddy. La reconstruction demande d’énormes moyens. Pour le moment l’Etat procède aux aides d’urgence qui sont utiles mais pas suffisantes pour la population. Beaucoup ont tout perdu en deux cyclones et n’ont rien pour redémarrer leur vie.

La saison cyclonique n’est pas encore terminée. Enala a choisi un autre itinéraire. On espère que la météo dit vrai cette fois. Mais pour les puissants cyclones, on préfère quand même mété on dit.