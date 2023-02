JUDO –JEUX DES ILES – Les sélectionnés se prépareront à l’extérieur

Stage de préparation à l’étranger. La fédération malgache du judo dévoilera la liste des vingt-huit judokas, quatorze garçons et quatorze filles, qui défendront les couleurs nationales aux jeux des Iles de l’océan Indien, après le championnat de Madagascar en avril à Ankorondrano. «D’après l’organisation du ministère, les sélectionnés vont suivre quatre mois de préparation à l’extérieur» souligne Eric Saïd Bruno, président de la fédération malgache de judo. «Nous avons proposé le projet à quelques centres dont en France, en Géorgie, en Italie et Hongrie… Le centre en France a déjà répondu favorablement et nous attendons l’accord des autres centres. Mais tout dépendra de la décision du ministère» explique le numéro un de la fédération. Le stage pour les membres de l’équipe nationale débutera en mai et ne prendra fin qu’au mois d’août. «Certes, nous priorisons les jeux des Iles mais il y aura aussi les autres grands rendez-vous comme les jeux de la Francophonie et les jeux africains, sans oublier bien évidemment le championnat d’Afrique au Maroc au mois de septembre» précise le patron de l’instance nationale. Dans le cadre justement de la préparation des athlètes, la fédération attend toujours la réhabilitation du dojo national au sous Grandi à Mahamasina promis par le président de la République. «Grace à notre collaboration avec l’ambassade du Japon, la signature de protocole d’accord de dotation d’équipements pour le dojo national entre la fédération et l’ambassade se tiendra ce mardi» confie Eric Saïd Bruno.