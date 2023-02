FUTSAL FÉMININ – TURNOVER II – Les quart-de-finalistes connus

Place au Final 8. Les équipes qualifiées aux quarts de finale, les deux mieux classées des quatre groupes sont connues à l’issue de la troisième et dernière journée de la deuxième édition du TurnOver, un tournoi de Futsal féminin interuniversitaire, ce samedi au gymnase de Mahamasina. L’USM termine en tête du groupe A après un parcours sans faute de trois victoires en autant de matches (9 points), suivie en seconde position de l’IUM (6 points). USM a défait la Faculté des sciences 2 à 0 ce samedi tandis que l’IUM a écarté la FSS UCM 1 à 0. Les deux formations qualifiées du groupe B sont entre autres l’Onifra (6 points) et le vainqueur entre ISTS et Umagis. Ces deux dernières sont à égalité parfaite et devraient encore passer aux tirs au but samedi pour savoir celle qui ira à la phase finale. L’Oniversite FJKM s’est imposé 3 à 2 contre l’ISTS lors de son dernier match. Les deux équipes qui ont validé leur ticket pour les quarts dans la poule C sont en l’occurrence Aceem (6 points) et la FSH UCM (1 point). L’Aceem a battu la FSH UCM par 3 à 1 ce samedi. Et les deux universités qualifiées du groupe D sont l’ISFPS Leader (9 points) qui a effectué un parcours sans faute et le MEFF (4 points). L’ISFPS a écrasé la FDSP sur un score fleuve de 5 à 0 lors de son dernier match de la troisième journée. Les quarts de finale sont programmés ce samedi 4 mars au gymnase de Mahamasina. L’USM (1A) jouera contre la FSH UCM (2C), l’Onifra (1B) contre MEFF (2D), l’Aceem (1C) sera opposé à l’IUM (2A) et l’ISFPS (1D) affrontera le vainqueur entre l’ISTS et l’Umagis. Les demi-finales auront lieu le 11 mars, suivie de la finale dans l’après-midi.