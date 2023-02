FOOTBALL – ORANGE PRO-LEAGUE – Cosfa surprend Fosa, Mama FC rebondit

Le classement de la conférence Nord reste inchangé. Mama FC récupère le fauteuil du leader de la conférence Sud.

Première défaite de l’invincible leader. La septième journée de la conférence Nord de l’Orange Pro League a été marquée par la victoire du Cosfa. Les Militaires ont surpris le leader inamovible, Fosa Juniors FC sur le score de 3 buts à 1 hier à Vontovorona. C’était un match très musclé et le capitaine des Fosa, Donga a eu un carton rouge et est expulsé dès la 16e minute de la rencontre. Les Majungais ont joué à dix le temps restant. Cosfa a su profiter de sa supériorité numérique et a pu imposer son jeu. Rufin ouvre la marque à la 38e. Toky creuse par la suite l’écart (45e) et Tojo signe le but du KO à la 87e. Fely n’a pu faire autrement que de réduire l’écart en temps additionnel (90e+1). «Le match a été très compliqué.

Il y avait trop de contact et Donga a été expulsé précocement en réagissant à la provocation d’un joueur du Cosfa… Les joueurs ont combattu mais jouer à dix pendant plus de soixante-dix minutes n’était pas évident» souligne le coach du Fosa Juniors FC, Franck Rajaonarisamba. Ce club majungais conserve toujours la position du leader (18 points), talonné de près par Cosfa (14 points) et Uscafoot à la troisième marche (12 points). L’équipe de la commune urbaine d’Antananarivo a assuré sa victoire (2-0) à domicile face à Tia Kitra. Petit chamboulement au classement de la conférence Sud.

Reprise

Au bout du suspense, Mama FC grimpe d’une marche et reprend la première place après sa victoire de 1 à 0 ce samedi au By-Pass. L’unique but de la victoire a été inscrit à la toute dernière minute, signé Flavio (90e+3). L’écart aux points reste très serré pour ce groupe car Zanakala FC qui occupe la seconde place (11 points) talonne de très près le leader, Mama FC (12 points). Dans son jardin, les Fianarois ont défait Jet Kintana par 2 à 0 à Ampasambazaha, buts marqués par Fabrice (49e)et Patrick (70e). Un des matches très attendus de la 7e journée a été le choc d’hier entre CFFA et Elgeco Plus. Deux clubs habitués du terrain du By-Pass.

Les deux formations se sont neutralisées sur un score vierge. Servi par le défenseur Fabrice, le Barea Chan du CFFA, Carlos rate un but tout fait en envoyant le ballon au dessus de la transversale (15e). Eliot manque par la suite une occasion nette, seul devant le portier d’Andoharanofotsy (21e). L’attaquant du CFFA, Bertho manque lui aussi le cadre, visant le premier poteau de Nina (35e). Le ratage se poursuit au retour des vestiaires, un centrage de Bertho sur le côté gauche, et Rasoa dans l’axe frappe en reprise pas assez puissant (57e). «Ce score prouve que le niveau de la conférence sud est de plus en plus élevé. Il n’y a plus de score fleuve. Les deux équipes ont eu chacune leur temps fort et elles ont évité la défaite… De notre côté, nous sommes en train de tester deux nouveaux titulaires après le départ de nos deux pièces maitresses…» confie Titi Rasoanaivo, coach du CFFA. «CFFA a un bon niveau. Les deux équipes se sont neutralisées et les joueurs ont tout donné. Notre objectif principal est de finir dans le carré pour pouvoir poursuivre en phase finale» souligne de son côté, Jimmy Radafison, entraîneur de l’Elgeco Plus.