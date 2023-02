ENTREPRENEURIAT – Des jeunes Malgaches participent au forum régional de l’Océan Indien

Des jeunes Malgaches font partie des cent quatre jeunes entrepreneurs des Comores, de La Réunion, de Maurice, de Mayotte et des Seychelles qui ont été sélectionnés sur la base de leur projet d’affaires dans le secteur de l’économie bleue. Le forum qui aura lieu, ou Forum régional des jeunes de l’Océan Indien sur l’entrepreneuriat dans l’économie bleue à Victoria (Mahé), se fera aux Seychelles à partir de ce jour jusqu’au 3 mars 2023. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Gouvernement des Seychelles organisent le premier forum régional dans l’Océan Indien dans le domaine de l’économie bleue. En effet, ces jeunes seront formés et encadrés par les équipes de OceanHub Africa, première structure d’accompagnement panafricaine spécialisée sur les solutions durables en faveur de la protection des océans, établie à Cape Town, en Afrique du Sud. Parallèlement aux sessions de formation, les participants au forum prendront part au concours « Innov’Bleue – Océan Indien » qui récompensera les dix meilleures entreprises et projets d’entreprise de la région dans le domaine de l’économie bleue. Les lauréats recevront un appui financier à hauteur de 5 000 € afin de permettre le développement de leurs activités, ainsi qu’un accompagnement technique de six mois par OceanHub Africa et les incubateurs, accélérateurs et experts en entrepreneuriat innovant de leur territoire : Innov Lab (Comores), Partner­ship Lab (La Réunion), CEENTRE (Madagascar), Ésprit d’Entreprise (Madagascar), Kantar (Maurice) ou Créa Pépites (Mayotte).