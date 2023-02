DO JUDO – Le club ouvre ses portes aux adultes

Do Judo souffle ses cinq bougies. Le club a été fondé en 2018 par la championne d’Afrique, Domoina Rabeantoandro. «Cette année 2023 sera, pour nous, marquée par la célébration des cinq années de partage, de formation et d’éducation à travers le judo. «Do Judo, win life» est notre devise pour que nos judokas excellent en judo et soient des futurs hommes» ? tel a été le message transmis par Domoina Rabeantonadro, présidente fondatrice du club qui est actuellement à l’extérieur. Le lieu d’entrainement a été au jardin d’Andohalo en plein air lors de sa première année d’existence puis à Ambohitraharaba depuis 2019. Nombreux sont les projets du club pour cette saison. «Suite aux demandes de nombreux intéressés, nous ouvrirons désormais nos portes aux adultes et élites» souligne le premier responsable technique du club, Herimbola Rabeantoandro, actuel champion de Madagascar des vétérans -81kg. Au programme de la célébration, lancée ce samedi par une journée récréative à Ilafy, le club projettera de faire un reboisement en mars, organiser une compétition en collaboration avec la ligue d’Analamanga en mai, participer au Judo Camp à Toamasina en juillet et pour boucler en beauté la célébration, organiser un déjeuner dansant le 5 novembre. Dans son palmarès, le club a déjà remporté des titres nationaux lors de sa première participation aux championnats de Madagascar l’an passé, entre autres ceux ravis par Herimbola dans la catégorie des vétérans -81kg, Rivo et Fetra en kata et la médaille de bronze par Heriniaina chez les minimes -55kg. Le club compte actuellement quarante membres, tous des jeunes de 4 à 14 ans. Six techniciens assurent leur encadrement. Deux experts japonais à savoir Rygo Ide et Tomokazu ont déjà animé des stages l’an passé pour les membres du club. Do Judo poursuivra également les échanges avec les clubs de la capitale dont St Michel, Hakudokan et Esca…