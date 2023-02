CYCLONE – Le cap de cent mille sinistrés dépassé

Le nombre de sinistrés du passage du cyclone Tropicale Freddy s’alourdit ces deux derniers jours. Les sinistrés atteignent les cent seize mille sept cents au dernier bilan.

Le passage du cyclone In­tense Freddy a laissé de lourdes sé­quelles dans les zones touchées. Le BNGRC fait état de cent seize mille sept cents sinistrés jusqu’au 25 février. Le nombre de sinistrés a

nettement augmenté quel­ques jours après que Freddy a balayé ou frôlé sept régions de la Grande île. Il s’agit des Vatovavy , Fitovinany , Atsimo-Atsina­nana , Matsiatra-Ambony , Menabe et Amoron’i Mania. Le vendredi dernier, près de quatre-vingt cinq mille personnes sinistrées ont été enregistrées. Dans le dernier bilan d’hier, la région Vatovavy qui a été le point d’impact du cyclone enregistre le plus de sinistrés. Il s’agit de près de quatre vingt douze mille sinistrés répartis dans les districts de Nosy Varika, Mananjary et Ifanadiana.

De tous ces districts touchés, Mananjary compte le plus lourd bilan avec près de quarante six mille cinq cents personnes touchées. Durant l’épisode du cyclone, près de quarante mille personnes ont été contraintes de quitter leur foyer provisoirement pour se réfugier dans des endroits plus sûrs. Elles sont réparties dans seize mille ménages. De ce fait, cinquante quatre sites ont dû être créés pour héberger les sinistrés le temps que le calme revienne. Par ailleurs, sept personnes ont perdu la vie lors des intempéries. Après trois cyclones successifs, les régions Vatovavy et Fitovinany portent en elles des plaies qui ne risquent pas de se cicatriser de sitôt.

Le passage de trois cyclones a frappé de plein fouet l’agriculture. Ainsi, une menace d’insécu­rité alimentaire grandissante se profile. Batsirai a déjà laissé des séquelles au niveau de la région Vatovavy. Les enfants sont exposés à une malnutrition. Le rapport 2022 sur la situation nutritionnelle, l’insécurité alimentaire et la mortalité dans les onze districts du Grand Sud-Est, dont la région Vatovavy incluse, a révélé déjà une situation alarmante sur la malnutrition chronique pour les enfants entre 0 à 59 mois. Ainsi, le rapport fait état du seuil qui dépasse les 40% dans plusieurs régions. Cette situation risque d’être exacerbée après Freddy. « Après Batsirai, les cultures ont été quasiment détruites, les habitants dans les zones enclavées ont été contraints de manger du Veoveo ou une espèce d’igname qui est impropre à la consommation pour rassasier leur faim. Toutefois, après le cyclone Freddy les personnes vivant dans les brousses risqueraient de n’avoir plus de quoi à mettre sous les dents puisque leurs champs sont encore ravagés », indique le député élu Mananjary jeudi dernier.

Aides

La reconstruction et les réponses post-cyclones se multiplient dans les régions Vatovavy et les autres régions touchées. Pas plus tard que samedi, La Réunion est venue en aide à Madagascar en

débloquant une aide d’urgence de 50 000 euros pour la Grande île après le passage du cyclone Freddy.