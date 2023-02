Console culture

Le milieu vidéoludique est, en ce moment, survolé par un OVNI dont le charme, au poids colossal, a écrasé les voix teintées de polémiques qui l’ont hanté bien avant même son apparition. Ce mois de février de l’année 2023 restera une grande étape historique pour les fans du monde de Harry Potter qui s’est matérialisé dans le jeu Hogwarts Legacy. Si sa sortie peut embraser et a attisé le feu de la passion qui a toujours chauffé dans le cœur des fanatiques de ce macrocosme magique, ce beau ciel bleu annoncé a été pourtant grisé par les grondements, précurseurs des averses du politiquement correct, qui font toujours planer la menace de la « cancel culture » qui s’est manifestée sous son avatar ordinaire de l’appel au boycott. Un énième surgissement de ce visage habituel de la censure. Les fondations sur lesquelles est construit l’édifice du jeu ont été érigées par celle dont le talent a accouché d’un univers qui a enchanté des heures de lecture d’un nombre incalculable d’adolescents et jeunes dispersés au sein d’au moins trois générations. Et aujourd’hui, J.K. Rowling, la conteuse qui a toujours su apporter de la magie dans nos vies et qui a réussi à insuffler le précieux goût de la lecture à une quantité prodigieuse d’enfants, est clouée au pilori pour des actes et propos jugés non-conformes au vent du « wokisme » ambiant qui veut déchaîner sa tempête traditionnelle qui se veut ravageuse.

Mais le score, le nombre phénoménal de ventes, est en faveur du jeu qui a prouvé la solidité de sa base qui n’a pas pu être ébranlée par ces intempéries. Mais si les opinions affichées par J.K. Rowling et le credo de la morale collective effective, à l’instar de l’eau et l’huile, sont incontestablement incompatibles et leur rencontre ne peut que produire un inéluctable choc violent, les positions de l’écrivaine sur certaines questions brûlantes sont, incontestablement loin d’être aussi incandescentes que l’antisémitisme de Louis-Ferdinand Céline, l’implication d’André Gide, qui a écrit qu’on « ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments », dans le monde du tourisme sexuel ou la pédophilie de Lewis Carroll, et des « défauts » de beaucoup d’autres grands monuments de l’histoire, de la littérature, du cinéma,… qui ont tous été sous l’emprise de leur côté obscur auquel ils ont cédé mais qui nous ont légué des œuvres qui sont toujours lues, visionnées et appréciées. Et si la « cancel culture » parvenait à mettre l’héritage de ces génies sur leur bûcher des vanités, comme celui de Savonarole qui a calciné des œuvres d’art, elle ferait entrer le monde dans une nouvelle ère de pauvreté, amputée de tant de bijoux artistiques qui font actuellement scintiller la richesse de la créativité humaine. En tout cas, le succès commercial de Hogwarts Legacy est une victoire de la console qui a échappé au boycott et qui a ainsi pu avoir le privilège de permettre aux gamers de bénéficier d’une incomparable immersion dans le fascinant monde créé par J.K. Rowling.