BASKETBALL-N1A DAMES – MB2ALL favorites de la première phase

Antsirabe sera la capitale du basketball féminin à partir du 15 avril. Le championnat de Madagascar première phase pour les N1A dames s’y déroulera pendant 8 jours du 15 au 23 avril prochain. Par rapport au dernier championnat national N1A dames, tous les cadors du basketball féminin qui ont pris part l’année dernière sont au rendez-vous. Les clubs de Phoenix Vakinankaratra et GNBC Analamanga ont réussi à s’immiscer dans le rang pour essayer de bousculer la hiérarchie dominée par les protégées de Jean Claude Rakotomalala, président de MB2ALL. Pour cette année, douze clubs issus de sept régions seront au rendez-vous. Analamanga sera représentée par le champion en titre MB2ALL et GNBC. Vakinankaratra sera la plus représentée avec ses quatre clubs à savoir JEA, PHOENIX, ANKARATRA et SERASERA. Il est à noter que le club de l’Ankaratra a été le vice-champion en titre.

La région Atsinanana est représentée par deux clubs, COSPN2, troisième du dernier championnat national et ASCUT classé septième. Betsiboka avec TGBC (cinquième), Boeny par SBBC (huitième), Amoron’i Mania avec TAMIFA (troisième) qui a pour ambition de franchir un nouveau palier sera un adversaire à ne pas prendre à la légère et FANDRASA de Haute Matsiatra comme un outsider sont les clubs qui ambitionnent tous de remporter le titre final. Le club de MB2ALL remettra donc son titre en jeu. Depuis sa création en 2010 à ce jour, pas moins de 40 titres de champions de Madagascar, toutes catégories confondues, sont déjà tombés entre ses mains. Pour MB2ALL N1A dames, 2011, 2013, 2018, 2020, 2021 et 2022 sont les années où aucune équipe à Madagascar n’a réussi à lui barrer la route pour chercher le titre national. La domination des seniors dames de MB2ALL est totale et presque sans partage.

Toutes les adversaires sont prévenues car pour cette année, MB2ALL est parmi les clubs fournisseurs des sociétaires de l’équipe nationale Ankoay que ce soit en 3×3 ou que ce soit en 5X5. Une motivation en plus pour pousser les filles à se surpasser. L’année 2023 est une année très chargée pour le basketball malgache car plusieurs échéances nationales et internationales attendent la fédération. Ce championnat national première phase d’Antsirabe sert à détecter des nouvelles joueuses capables de répondre aux critères de sélection à entrer dans l’équipe nationale Ankoay soit 3X3, soit 5X5. Le pari est ouvert.