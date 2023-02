AIDE AUX SINISTRÉS – Le Département de La Réunion octroie 50.000 euros

Profitant de sa rencontre avec la délégation parlementaire malgache, en visite officielle à La Réunion depuis le 19 février dernier, le vice-président du Conseil Département de La Réunion, délégué aux travaux bâtimentaires, Eric Ferrere a présenté, jeudi dernier, ses condoléances aux familles des victimes du cyclone Freddy. Par la même occasion il a exprimé son soutien à la population malgache, tout en annonçant l’octroi d’une enveloppe de 50.000 euros en faveur de ces victimes. S’exprimant au nom du président de la République, du gouvernement et de la population malagasy, le président du Sénat qui y conduit la délégation malgache pour cette visite officielle a vivement remercié les autorités réunionnaises pour cette aide. Outre les travaux qu’elle a eus avec les différentes parties qu’elle a rencontrées durant son séjour, la délégation malgache a eu l’occasion de visiter plusieurs centres et sites intéressants avec lesquels le Sénat de Mada­gascar prévoit de travailler. À l’image du centre local de France Education internationale, implanté au campus universitaire de Tampon (sud de La Réunion) avec lequel le Sénat malgache envisage des formations destinées au renforcement de capacité des élus, des étudiants, des cadres de l’administration et des jeunes professionnels.

Clinifutur

Il en va de même pour le Conservatoire botanique national (CBN) de Mascarin qui sera le partenaire privilégié pour la coopération avec les autorités réunionnaises dans le cadre de la biodiversité et de l’environnement. La délégation a aussi visité la Réserve Naturelle Marine de La Réunion afin de s’enquérir des problèmes liés à la gestion du milieu récifal qui concerne également Madagascar. Une autre visite du pôle satellitaire à vocation régionale SEAS-OI, également implanté à Tampon, a permis à la délégation de s’informer sur l’expertise réunionnaise dans le traitement des images satellitaires qui sont utiles pour l’aménagement du territoire, la digitalisation des services agricoles, la protection et la gestion de l’environnement et d’autres domaines. Le domaine de la santé fera également partie des projets qui seront réalisés à travers une collaboration étroite avec la clinique « Clinifutur » spécialisée dans la dialyse. Enfin, la délégation s’est également rendue au Village CA qui regroupe plusieurs jeunes startups appuyés et financés par la Banque de crédit agricole.