Eau et électricité – Ultimatum de la Jirama aux abonnés

Consternation parmi les clients de Jirama. En recevant une simple lettre dans laquelle il est mentionné : « Suite aux directives du président de la République, ci-dessous vos factures pour le mois de janvier et février. Vous devez vous acquitter du montant dix jours après réception de cette lettre et celle du mois de janvier au plus tard le 31 mars ». Cette pression psychologique et financière marque ainsi la fin du moratoire pour les dettes des abonnés, accordé durant la crise sanitaire de l’année dernière.

Sans que les revenus des ménages aient connu une quelconque amélioration après la levée. Pire, la hausse des prix des denrées alimentaires de base a « alimenté » davantage la crise budgétaire dans chaque foyer. Quelle « mouche » a piqué la Jirama pour s’en prendre à leurs « otages » ? Alors que diverses anomalies arithmétiques ont été signalées sur les réseaux sociaux sur ces envois de la Jirama. Par exemple, pour les mêmes consommations, une forte augmentation des sommes à payer est libellée sur le feuillet en question. Alors que beaucoup ont encore des arriérés de paiement à apurer sur plusieurs échéances lors de la première vague de la hausse au temps fort de la pandémie. Tout cela témoigne d’une certaine tension au niveau de la trésorerie de la Jirama qui a besoin de liquidités. Ses réformes structurelles sont au centre d’intérêt des bailleurs de fonds, toutes tendances confondues.