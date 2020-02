Météo – Un temps sec attendu pour la fin de la semaine

Le temps deviendra plus sec à partir de demain et pour samedi, selon les prévisions météorologiques hier. C’est le cas pour Anala­manga. « Le retour à temps généralement sec sera au rendez-vous sur les Hautes terres et la partie Sud pour les trois jours à venir », explique Lahatra Solomampionona, prévisionniste. Alors que pour ce jour, des précipitations abondantes sont attendues sur les Hautes terres, la moitié Nord continuera à être arrosée, entre autres dans les régions Melaky, Boeny, Sofia, ainsi que sur la région Atsimo Andrefana et Menabe.

Pour vendredi, la pluie sera encore au rendez-vous dans la moitié Nord de l’île, elle sera abondante sur la côte Nord-Ouest. Tandis

que des averses seront attendues sur la partie Ouest des Hautes Terres. Le temps sera encore sec dans la partie Sud.

Quant à la température, une augmentation est prévue pour les Hautes terres, où elle variera entre 17°C à 28°C. Les températures

maximales subiront une hausse progressive sur la partie Sud-Ouest tandis qu’un temps frais s’installera dans le Sud-Est.

Pour ce jour, le mercure restera stationnaire sur les Hautes Terres. Pour vendredi, une augmentation de la température sera observée sur les Hautes Terres et sur la moitié Sud de l’île. La mer sera forte ce jour sur les côtes Sud-Ouest et les vagues pourraient atteindre les côtes de Toa­masina.