Concert – Olo Blaky part à la conquête d’Antsirabe

Attention ! Les fauves sont lâchés et ils sont fins prêts à aller conquérir la ville d’Eaux, ce week-end. On parle évidemment de la joyeuse bande d’Olo Blaky mené par le charismatique Naty Kaly, qui sera au Sanfil Pub à Antsirabe, ce 28 février à partir de 20h30. Festif et transcendant, c’est avec ce style bien à lui, un caractère bien trempé à l’image de sa musique qu’Olo Blaky s’apprête à envoûter un public de tous horizons qui se joindra à lui le temps de cette soirée.

Porté par les pas de danse frénétique, enjoué et parfois bon enfant de Naty Kaly, on se plaira sans nul doute à s’émerveiller avec lui. Jouant de ce registre qu’il maîtrise à la perfection, qui conjugue la musique urbaine comme le hip hop avec des sonorités traditionnelles, le tout saupoudré d’une touche électrique et constamment entrainante, Olo Blaky envoûte. Avec ses compositions comme Hatsarana ou Hanova ny tany qu’on lui connaît et tant d’autres, le groupe séduira, sans aucun doute, la ville d’Antsirabe par son éclectisme moderne, ainsi que ses mélodies illustrant le terroir malgache.