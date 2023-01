TRANSFERT – Abel Anicet en première ligue Israélienne

Abel Anicet Andrianante­naina, ancien capitaine de l’équipe nationale malgache Barea, a atterri en Israël pour rejoindre son nouveau club de première division, le Maccabi Bnei Reina depuis le 24 janvier. Âgé actuellement de 32 ans,l’un des joueurs malgaches les plus capés en première ligue Europe, Abel Anicet Andrianantenaina, tentera de relever un nouveau défi car son nouveau club le Maccabi Bnei Reina est bon dernier de la première ligne israélienne, avec ses 15 points acquis en dix-neuf journées. Le défi est de taille pour l’ancien capitaine de Barea car au prochain match, le 28 janvier, lors de la vingtième journée, le Maccabi Bnei Reina affrontera le leader du championnat, le Maccabi Haifa avec ses 48 points. Mais avec son expérience du haut niveau en Europe comme ses participations en ligue de cham-pion, l’apport d’Abel Anicet Andrianantenaina, s’il retrouve sa forme physique d’antan, pourra être déterminant pour sauver son nouveau club de la relégation. Abel Anicet a déjà joué à l’AJ Auxerre, avant de rejoindre le club de Chernomoretz Burgas en 2011. Après Cherno­moretz Burgas, Abel Anicet a quitté CSKA SOFIA pour rejoindre Botev Plovdiv en 2013. Il a rejoint Ludogorets en 2014, où l’ancien capitaine de Barea a passé sept années consécutives et remporté le titre de champion de Bulgarie. Il a quitté Ludogorets pour rejoindre Future, puis Beroe Stara Zagora toujours en Bulgarie au mois d’août. Après l’aventure en Bulgarie, Abel Anicet rejoint la première ligue égyptienne. Il y a deux jours, Abel Anicet Andrianan­tenaina s’est engagé avec Maccabi Bnei Reina en Israël. On lui souhaite le meilleur pour son nouveau challenge.