RUGBY- AFRICA WOMEN’S CUP – Les ladies Makis en pleine préparation

Début de regroupement sous la pluie mais une belle détermination de guerrières. Sans peur, ni reproche, ni doute, les joueuses futures pensionnaires de l’équipe nationale féminine makis de Madagascar ont bien entamé leur première semaine de regroupement au stade Makis d’Andohatapenaka, depuis lundi, en préparation d’au moins quatre grands rendez-vous majeurs cette année.

Le plus proche sera le World series challenge de Cape Town, qui aura lieu à partir du 20 avril prochain pour le rugby à VII féminin. Le coach des ladies Makis, Mamy Andriamaro (coach Mamy) a expliqué que Madagascar, en tant que vice- champion d’Afrique de rugby à VII dames, et mondialiste de la dernière Coupe du monde de Cape Town au mois d’octobre 2022, a un statut à défendre. « Malgré le mauvais temps, nous poursuivons notre préparation car nous avons un objectif à atteindre : faire de bon tournoi au HSBC Sevens series du mois d’avril, gagner des médailles d’or aux Jeux des îles à la maison, gagner le titre africain, ou tout au moins gagner la qualification à la prochaine coupe du monde », confie Mamy Andriamaro.

Gonflées à bloc

Pour cette première semaine, l’entraînement s’est basé sur le travail de souffle, la respiration et le physique. Les ladies makis s’entraînent quatre fois par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. « À première vue, les joueuses ont montré leur belle détermination car la majorité d’entre elles sont des habituées de la compétition. Il y a eu des nouvelles têtes et elles ont montré de belles potentialités. Cela nous présage quelque chose de très positif. Mais je tiens à préciser dès maintenant que ce sont les joueuses les plus en forme qui partiront en compétition », conclut Mamy Andria­maro.

Le DTN de Malagasy Rugby Antsoniandro Andria­norosoa a expliqué que l’année 2023 sera une année très chargée pour le rugby malgache. Des joueuses d’expériences, et des nouveaux talents en préparation de la relève, ont été convoqués. L’échéance la plus proche sera le World series challenge de Cape Town, qui aura lieu à partir du 20 avril prochain. La préparation et la qualification de la coupe du monde de rugby à VII se poursuivra au mois de mai. Avec ces différentes compétitions qui se suivent, les joueuses malgaches sont gonflées à bloc, avant la compétition des JIOI de 2023 dont l’objectif est de gagner les trois médailles d’or mises en jeu. Fenitriniaina Razafindra­manga, capitaine des ladies makis de rugby à XV, a montré sa détermination: « Je suis toujours partante quand il s’agit de défendre les couleurs nationales».