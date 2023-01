INDE-MADAGASCAR – Une coopération au beau fixe

Soixante deux ans de relations diplomatiques et plus de quatre siècles de liens commerciaux. C’est ce qui caractérise la coopération entre Madagascar et l’Inde qui vient de célébrer hier le soixante-quatorzième anniversaire de son Indépendance. Une célébration à laquelle ont été conviées de nombreuses hautes personnalités du monde diplomatique, politique et économique. Le gouvernement y a été représenté par une délégation conduite par le ministre intérimaire des Affaires étrangères, le Général Richard Rakotonirina. Ces longues années de relation et de coopération entre l’Inde et Madagascar ont toujours été basées sur le respect mutuel. Une coopération gagnant-gagnant mais qui fait de l’Inde un partenaire important de Madagascar dans la région de l’océan Indien. Avec ses 1,4 milliards d’habitants, l’Inde est un leader et un modèle en matière de développement pour la région et pour Madagascar. Intervenant pour l’occasion, le ministre Richard Rakotonirina a d’abord transmis les félicitations du gouvernement à la République de l’Inde et à la communauté indienne à Madagascar. Puis, il s’est réjoui du soutien de l’Inde à Madagascar à travers divers accords bilatéraux et multisectoriels, notamment dans les domaines de : – La coopération militaire, qui comprend un soutien technique, financier et matériel, ainsi que des programmes visant à renforcer les capacités des forces armées malgaches. – Les échanges économiques et commerciaux, qui ont presque atteint un demi-milliard de dollars au cours de la période 2021-2022. – Les échanges socioculturels, qui offrent aux jeunes étudiants et aux employés du gouvernement des bourses d’études, des formations et des programmes d’échange, notamment l’ITEC (programme de coopération technique et économique indien) et l’ICCR (Indian Council for Cultural Relations). – La coopération diplomatique, qui s’est encore renforcée par la signature de multiples accords entre les deux nations. Lors de cet évènement, le gouvernement malgache a également réitéré son appel au soutien de la République de l’Inde et des autres partenaires dans ses efforts de développement et dans la réalisation des objectifs du Plan Émergence de Madagascar en priorisant les domaines des énergies renouvelables et de la digitalisation. De son côté, l’ambassadeur de l’Inde à Madagascar, Bandaru Wilsonbabu a déclaré que son pays sera toujours un partenaire fiable et engagé dans le parcours de développement de Madagascar. Il a par ailleurs confirmé la volonté du gouvernement indien à développer la coopération bilatérale dans des domaines clés tels que la sécurité maritime, l’éducation, la santé, le tourisme et les technologies d’information.