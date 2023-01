FOOTBALL – CHAN – Les Barea dans la logique de victoire

Les Barea poursuivent leur préparation en vue des quarts de finale du championnat d’Afrique des nations contre le Mozambique ce samedi.

Une qualification inespérée. Les Barea jubilent encore pour la qualification en quarts de finale du championnat d’Afrique des nations. À sa toute première qualification historique en quarts, les Barea prétendent aller le plus possible, “ en poursuivant la compétition sans pression”. Madagascar jouera le samedi 28 janvier contre le Mozambique ce samedi à 22h, heure malgache, à Constantine en Algérie.

«Nous sommes en train de rectifier les erreurs. Sans oublier bien sûr le travail de tirs au but, qui peuvent être inévitable en phase de finale. En outre, nous renforçons le bloc et le coulissement, c’est-à-dire la cohésion en zone de pressing» confie le sélectionneur Romuald Félix Rakoton­drabe, alias Roro. La température de ces derniers jourss entre 3° et 13°C, est heureusement de plus en plus favorable pour l’entraînement.

Lors de la conférence de presse quotidienne organisée par l’équipe de la Fédéra­tion sur place, Andoniaina Andriamalala, gardien de but du Disciples FC, confie: «La victoire face au Soudan est une étape, l’objectif est d’aller au- delà des quarts de finale».

Cohésion

«L’ambiance est au top. L’aventure devrait se poursuivre» confie le coach Roro. “Le secret de notre réussite est la cohésion du groupe mais nous devrons nous méfier des passes courtes des Mozambi­cains» réitère le coach Roro. Lors de la conférence de presse d’avant-hier, le deuxième gardien de but, Andoniaina Andriamalala a, pour sa part, conseillé d’assurer les ballons arrêtés et les marquages, «il faut à tout prix éviter d’encaisser un but, limiter la perte de balle en défense et conserver la balle autant que possible. Le football est un sport collectif et la cohésion est impérative».

«Madagascar a le niveau continental et nous l’avons prouvé lors du dernier match de poule contre le Soudan» rappelle Lalaina Rafanome­zantsoa, milieu du CFFA, buteur du match contre le Soudan. «J’ai déjà vu le jeu du Mozambique, je pense que nous pourrons faire mieux» lance pour sa part le défenseur Rajo Razafindraibeari­mihanta, dit Berajo. Le milieu de l’Elgeco Plus affirme qu’ils sont prêts pour affronter le prochain adversaire. Ils sont prêts, vu le niveau élevé. Les Barea n’ont pas manqué de solliciter le soutien des compatriotes à chaque match.