FOOTBALL – CHAMPIONNAT DE FRANCE – Alexandre Ramalingom excelle au Sedan

L’international malgache, Alexandre Ramalingom, âgé actuellement de 30 ans, fait parler de ses exploits au championnat de France. Le Club sportif Sedan Ardennes a enchaîné les succès en battant Le Mans le 23 janvier par 2 buts à 0 lors de la 18e journée. L’attaquant des Barea a été l’auteur du premier but, inscrit dès la 7e minute de la rencontre, sur penalty. L’autre attaquant de Sedan, Pires, a creusé l’écart à la 19e minute. Sedan se trouve actuellement à la sixième place du classement, avec un cumul de 27 points. L’attaquant des Barea a compté onze buts en trente- deux matches lors de la précédente saison et cinq buts sur seize matches cette saison. Il reste encore quinze journées. La 34e et dernière journée est programmée le 26 mai. Le club de l’international malgache jouera son prochain match comptant pour la 19e journée contre le Red Star, le 6 février.