FINANCES – Nette progression des recettes douanières

La crise sanitaire est-elle derrière nous ? Si rien ne permet encore de jubiler, il reste que les recettes douanières, un des précieux indices du cadrage macro-économique, ont connu une avancée notable.

Elles étaient de 424O milliards d’ariary l’an passé, soit une augmentation de 32% par rapport à celles de 2021. Soit une réalisation de 1O2% sur les prévisions initiales. Nous allons essayer d’être encore plus performants cette année avec les diverses mutations qui s’opèrent dans l’administration douanière », a indiqué Lainkana Ernest Zafivanona, directeur général des Douanes, lors du point de presse après la cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale des Douanes, JID, au Arotel d’Antsirabe. Pour Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des finances, « la douane malgache a rempli ses missions en matière de recette fiscale, assurant 50% de l’ensemble, sécuritaire, économique et facilitations des échanges. Grâce à ces résultats, nous pouvons assurer le paiement des salaires des fonctionnaires et faire tourner l’administration, couvrir une partie des investissements publics ».

Mais la reprise des trafics aériens augmente aussi les risques des fraudes aux frontières. Pas plus tard que mercredi, des agents de la Douane, avec l’aide de la brigade canine, à l’aéroport d’Ivato ont pu dénicher une tentative d’exportation illicite de l’or, sous forme de liquide insérée dans des tissus.

Travail de fourmis

« Par la mise en place progressive d’un système de contrôle de plus en plus efficace, les trafiquants changent de modes opératoires », tenait à souligner le directeur général des Douanes. Au mois de juin, un voyageur pakistanais a enfoui dans ses parties anales des pépites d’or.

Lainkana Zafivanona Ernest a félicité les douaniers qui font un travail de fourmis, jour et nuit. « En pleine nuit de réveillon de la Saint-Sylvestre, nous avons envoyé une équipe pour intercepter un envoi illicite de ressources naturelles à Anjajavy. Je tiens à présenter mon mea culpa, pour les actes ignobles de certains douaniers, tentés par les manœuvres corruptrices qui salissent notre institution. Des actes isolés. »

Des certificats de l’Organisation mondiale des Douanes ont été remis à ceux et celles qui ont contribué à ces résultats, pour services rendus. Pour Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, « il ne s’agit pas d’acte exceptionnel, la Douane malgache mérite le soutien de tous », a-t-elle commenté.

Enfin, une conférence-débat sous le thème de « la Douane, levier du développement économique », avec la participation de nombreux étudiants, a clôturé cette journée qui a fait bouillonner la ville d’Eaux.