EVÉNÈMENT – Radisson Group Hotel fête un an d’implantation à Madagascar

Le Radisson Hotel Group célèbre un an d’existence à Madagascar. Une série d’événements festifs sera au rendez-vous pour célébrer ce premier anniversaire. Les activités sont prévues à partir du mois de février. “À travers ces évènements nous souhaitons remercier nos clients, partenaires, et célébrer nos réalisations durant tout le mois de février. Évènements corporate, action RSE, animations spéciales et jeux pour la clientèle B2C et nos abonnés”, a été indiqué dans le communiqué. Bien que sa présence est récente sur le marché, le groupe a réussi à mettre sur pied trois hôtels éco-responsables, avec une offre de gammes de produits et de services de qualité. “Grâce au soutien de nos partenaires, clients, collaborateurs, autres entités. et notre personnel dévoué, nous avons réussi humblement à positionner nos trois hôtels éco-responsables sur le marché malgache”, souligne le communiqué à cette occasion. Son implantation a su faire profiter de moments mémorables tout en participant activement au développement socio-économique. Radisson est une marque d’hôtels haut de gamme qui propose une hospitalité d’inspiration scandinave, dans le but de permettre aux clients de trouver plus d’harmonie dans leurs expériences de voyage. La famille de marques Radisson est présente dans le monde entier, cent vingt pays plus précisément. Radisson fait partie de la famille de marques Radisson qui comprend huit marques réunies, dont le Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Individuals, Park plaz, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson et Prizeotel. Le tout est réuni sous une marque ombrelle Radisson Hotels.