DÉGATS DES PRÉCIPITATIONS – Des maisons s’effondrent à Antananarivo

Les précipitations ont causé des dégâts à Antananarivo. Au moins quatre maisons et un mûr de soutènement se sont effondrés dans la commune urbaine d’Antananarivo, et dans les communes rurales d’Alasora et d’Andoharanofotsy, ces derniers jours. Le plus récent est l’écroulement d’une maison à Miandrarivo Ambanidia, hier, vers 13 heures. « Il s’agit d’une vieille maison de deux étages. Ses toits ont cédé et se sont effondrés sur le dernier étage. », note un responsable du fokontany. Les sapeurs-pompiers ont enlevé le danger, sur cette maison. À Morarano Andoharanofotsy, cinq personnes sont sorties indemnes, après l’effondrement de leur maison, mercredi en début de soirée. Tout est sens dessus dessous, chez eux. Leurs meubles ne sont plus à leurs places, car le plancher et les mûrs se sont écroulés. « La maison était vide, lors de l’écroulement de la maison. Cet accident était prévisible, leurs occupants sont donc sortis de la maison à l’avance. », rapporte le maire d’Andoharanofotsy, Tota Henintsoa Rakotoarimanana. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, lors des accidents qui ont eu lieu à Andoharanofotsy, à Ambatomaro, à Ambanidia, à Ampandrana, et à Alasora, cette semaine. Le lieutenant-colonel Tiana Razafimanahaka, chef de corps des sapeurs-pompiers, exhorte à la vigilance. « Évacuez la maison, lorsque vous constatez quelque chose de suspect. En cas de bruits, sortez immédiatement de chez vous, car cela veut dire qu’il y a des vibrations. », enchaîne Tiana Razafimanahaka. Les vieilles maisons et celles dont les travaux de construction n’ont pas suivi les normes, sont les plus exposées au risque d’effondrement. « L’écroulement d’une maison peut entraîner l’effondrement des maisons voisines », alerte un technicien.