BILAN CHENESO – Seize personnes périssent durant les intempéries

Le bilan des dégâts suite au passage de la FTT Cheneso, en date du 26 janvier 2023 à 16h30, fait état de huit nouveaux décès. Madagascar totalise actuellement seize décès. Ils ont été enregistrés dans les régions Betsiboka, Atsimo Atsinanana, Analanjirofo, Sava, Sofia, et la région Vatovavy. Dans le dernier bilan du 25 janvier, parmi les huits décès, on signale celui qui a été enregistré à Vangaindrano dans la région Atsimo Atsinanana. Il s’agit d’un enfant mort noyé dans un grand trou au bord de la route dans le fokontany Matanga. Les septs autres décès sont pour la plupart dus à l’inondation. C’est le cas d’un homme mort après avoir été emporté par l’eau au niveau de la région Analanjirofo, dans le district Vavatenina. Deux d’entre elles ont succombé suite à l’écroulement de leur maison dû aux intempéries. Dans la région Vatovavy, une femme est morte après l’écroulement de sa maison dans le fokontany Kianjavato. Dans la région Betsiboka, un élève en T3 de l’EPP Ambodiketsa Sud a perdu la vie à la suite de l’écroulement de sa maison. Dix-sept personnes ont disparu.

Des infrastructures détruites

Le nombre de sinistrés a augmenté considérablement en l’espace d’une journée Le BNGRC fait état de quarante-six mille trois cent quatre-vingt personnes sinistrées, réparties sur dix mille six-cent soixante-et- onze avant-hier, pour le dernier bilan, celui-ci a grimpé jusqu’à cinquante-cinq mille sinistrés répartis dans quinze régions. Le BNGRC fait état de quinze mille personnes déplacées réparties dans cent sites d’hébergement. Par ailleurs, dix-neuf personnes ont disparu.

Le nombre de cases inondées par l’eau a augmenté avec près de quatorze mille cinq-cents cases détruites. Hormis les habitations, les infrastructures sanitaires ont été frappées de plein fouet par le cyclone Cheneso. On dénombre huit CSB1 et CSB2 complètement détruits et neuf partiellement détruits. Un CHRD a été partiellement touché, selon le BNGRC. Les infrastructures scolaires ont également faits les frais, laissant près de cinq mille trois cent soixante-quatorze élèves affectés. Le BNGRC fait état de soixante salles complètement détruites ainsi que de cent soixante-quatre établissements touchés. Quarante établissements ont été inondés. Six ponts ont été coupés. Dans le district de Faratsiho, région Vakinakaratra, un pont reliant Ambohiborona et Manalalondo a cédé face aux intempéries. Dans la région Sofia, un pont est coupé dans le fokontany d’Andranomiditra