BETIOKY – L’Onilahy emporte trois fillettes

Lorsque mère nature se déchaîne. La montée des eaux a fait des victimes dans le district de Betioky-Sud dans la commune rurale de Belamonty. Avant-hier, trois élèves ont été emportés par le fleuve Onilahy.

D’après les informations recueillies, le drame s’est produit lors d’une baignade. Au moment où les baigneurs s’y attendaient le moins, tout à soudainement basculé. L’une des trois adolescentes qui s’amusaient dans le cours d’eau, pas trop loin de la berge, a subitement disparu. Emportées par la panique, ses deux amies se sont mises à la chercher.

Difficultés

En s’éloignant, ces dernières ont été elles aussi emportées. Sans tarder, les personnes des environs ont conduit des recherches. Elles ont d’emblée passé au peigne fin le lit du fleuve aux abords du lieu de l’accident mais les efforts déployés n’ont pas tout de suite payé. En poursuivant les recherches, les riverains ont retrouvé la dépouille de l’une des victimes.

En continuant, les villageois ont réussi à remonter le corps inerte de la deuxième victime. Les recherches n’ont pas été interrompues jusqu’au coucher du soleil.

Malheureusement, elles n’avaient plus rien donné. Hier, les proches et amis de l’adolescente disparue ont ratissé le fleuve plus en aval mais toujours sans résultats. Jusqu’en fin de matinée, la troisième adolescente demeurait introuvable.

Les deux élèves dont les dépouilles ont pu être repêchées le jour de la noyade ont été constatées par la gendarmerie ainsi qu’un médecin. Il s’est alors avéré qu’elles se sont noyées, néanmoins les circonstances ne sont pas encore déterminées. Des notables soulèvent pour leur part le caractère sacré de l’Onilahy, fleuve nourricier jusqu’à maintenant intarissable qui assure les besoins en eau de la population, notamment pendant les périodes les plus sèches. D’après leurs explications, l’Onilahy dissimule beaucoup de tabous et d’interdits qui doivent être impérativement respectés. Étant donné que les causes de cette triple perte semblent encore inexpliquées, certains villageois estiment qu’il serait possible que les trois malheureuses ont dérogé à certaines des règles ancrées autour de cette croyance.