AMBOASARY SUD – Un boucher et son frère assassinés

L’insécurité reprend du poil de la bête à Amboasary Sud. Mercredi minuit, un boucher, 50 ans, et son frère, 41 ans, chauffeur d’un opérateur économique local, ont froidement été tués par des bandits, dans le quartier de Tanambao. Tous les deux partageaient une même cour. L’aîné vivait au sud et l’autre au nord. Cette nuit-là, les assaillants se sont introduits chez le cadet et l’ont tabassé. Entendant du bruit, le frère de celui-ci s’est dépêché de le voir. Une échauffourée a alors éclaté entre eux et les malfaiteurs équipés de coupe-coupe et de haches. Les deux frères n’avaient aucune arme pour combattre cinq criminels dans leur cour. Deux autres membres de la bande attendaient à l’extérieur. Au cours de la lutte corps à corps sans merci, les deux frères ont été tailladés à la tête et au cou. Le quadragénaire a également reçu des coups de couteau dans le ventre. Il est décédé en cours d’évacuation vers l’hôpital d’Ambovombe, tandis que son frère a expiré lors de ses soins d’urgence. Les meurtriers se sont enfuis sans rien voler. Les gendarmes sont à leurs trousses. Les traces de pas se sont effacées dans un village à sept kilomètres de la ville.