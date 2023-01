30 ANS DE MAGE 4 – Un concert comme bouquet final

Le groupe Mage 4 prévoit une tournée internationale pour clôturer la célébration de ses 30 ans de scène. Suite à la grande célébration qui s’est tenue l’an dernier, la bande à Ken envisage de faire deux grands shows dans le pays, avant de s’envoler vers les États-Unis au mois de juin et en France en juillet. Selon Ken, le lead vocal du groupe Mage 4, les grands concerts sont au programme pour cette année 2023. «Nous sommes en train d’établir le calendrier pour la clôture de notre trentième anniversaire. Aussi, nous sommes sur le point de concrétiser notre neuvième album audio qui sortira prochainement» explique-t-il. Ayant atteint le seuil des trente années d’existence, le groupe de rockers, composé de 7 membres dénommés Ken, Titan, David’s, Lita, Gégé, Beback et Elysé, ne s’est pas laissé détruire par les difficultés rencontrées et les petites engueulades. «Durant ces longues années vécues ensemble, il y a eu des bons et des mauvais moments mais sans ces petits barrages qui ont servi d’épices au groupe, nous ne serions pas arrivés à un tel stade .Chaque membre du groupe Mage 4 contribue dans l’écriture des chansons y compris Teddy, le cadet du groupe» ajoute Ken.