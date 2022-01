Tennis de table – Formation de tuteur

Le volontariat. Une coopération est lancée entre le club de tennis de table d’Hennebont dans le Morbi­han, associé à la Région Bretagne, la commune urbai­ne d’Antananarivo et l’association « Ping pour tous » à Tana. L’idée est de faire du tennis de table un outil de développement durable.

Pour se différencier du tennis de table de compétition, le « Ping Pong pour tous » apporte une vision plus large à des fins plus sociales et plus humaines, en se basant sur trois volets essentiels comme la santé, l’éducation et l’inclusion sociale. L’échan­ge de volontaires est basé sur le volontariat de réciprocité.

Trois Malgaches sont actuellement en France pour approfondir leurs connaissances sur les trois volets précités. Et ils seront de retour au pays ver la fin du mois d’avril. Un volontaire français est basé à Antananarivo et il est soutenu par France Volontaires pour sa structure d’accueil dans son acclimatation et sa mission.

Dorat Rakotoarisoa, secrétaire général de « Ping Pong pour tous » a expliqué que cette discipline est différente du tennis de table dans la mesure où l’aspect compétition est placé au second plan. « Nous nous focalisons sur l’aspect humain et économique, nous nous penchons un peu davantage sur le développement », précise-t-il.

Le rôle du volontaire français consiste à former des tuteurs au sein de l’association en prévision du retour des volontaires malgaches à Antananarivo, à restituer et à approfondir leur expérience à l’occasion de différents évènements.