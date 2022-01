Talata Ampano – Un écolier meurt noyé

Triste nouvelle. Le décès d’un garçon de 7 ans a été annoncé, hier, par les autorités dans la Haute Matsiatra. Le corps sans vie a été repêché dans la rivière de Mandranofotsy, de la commune de Talata Ampano, vers midi.

L’enfant étudiait dans un établissement confessionnel. Il était en chemin vers l’école quand le pire est survenu. Sa mère et sa grand-mère l’accompagnaient. Ils marchaient sur un pont en cours de construction lorsqu’ils ont tous les trois glissé accidentellement. Ils sont tombés au fond de la petite cascade. Le courant très fort à cause des intempéries, a englouti le garçon. Les deux adultes se sont débattues et ont atteint la rive. Elles sont saines et sauves.

L’écolier était porté disparu. Des sapeurs-sauveteurs du bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) et la gendarmerie ont mené ensemble les recherches dès qu’ils ont été alertés. L’opération de toute la journée n’a rien donné.

Les secours ont repris les recherches hier matin jusqu ‘ à midi où ils on t remonté la victime à la surface. Malheureusement, elle ne respirait plus.

Les responsables de l’établissement auraient dû suivre les consignes du gouvernement par rapport au mauvais temps.