Site d’hébergement – Une fillette meurt à l’ANS Ampefiloha

Deuxième décès dans un site d’hébergement. La victime est une fillette de deux ans, déplacée à l’Acadé­mie nationale des sports (ANS) d’Ampefiloha, selon le rapport du Bureau national de la Gestion des risques et catastrophes (BNGRC) suite aux dégâts laissés par les fortes pluies et la dépression tropicale Ana, hier. La victime avait été évacuée d’urgence à l’hôpital Befela­tanana. Elle aurait présenté des signes de détresse respiratoire. La suspicion du coronavirus est formulée comme cause du décès, selon une source auprès du BNGRC. « Les personnes en contact avec la victime ont passé le test de dépistage du coronavirus, après cet incident », ajoute cette dernière.

Le virus de covid-19 circule dans les sites d’hébergement. À Andraharo, un cas a été détecté par un test de diagnostic rapide (TDR), la semaine dernière. Des sources médicales affirment la détection d’autres cas dans les autres sites d’ Antanana­rivo-ville, au début de cette semaine. D’ailleurs, les syndromes grippaux, semblables aux syndromes du coronavirus, sont parmi les principaux motifs de consultation dans les sites d’hébergement.