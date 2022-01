Sauvetage à Fenerive Est – Quinze pêcheurs clandestins piégés en haute mer

Ayant pris le large pour pêcher, profitant de la nuit malgré les interdictions en raison du mauvais temps, une quinzaine de pêcheurs embarqués dans sept pirogues ont été pris par une tempête et un fort courant.

L’intervention des forces armées les ont arrachés in extremis à une mort certaine. Il s’en était fallu de peu. Quinze pêcheurs clandestins ont été secourus in extremis hier au large de Fenerive-Est. Après avoir été emportés à la dérive pendant plus de douze heures, ils ont pu être sauvés juste à temps. Informées de leur détresse en fin de matinée, l’armée ainsi que les forces de gendarmerie ont volé à leur secours. Des embarcations motorisées ont été mobilisées pour les ramener sur la terre ferme.

« Compte tenu du mauvais temps, les pêcheurs ont reçu les consignes selon lesquelles les sorties en mer sont dangereuses. Malgré ces interdictions, les plus téméraires ont quand même pris le large», indique le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Fenerive-Est.

Ces pêcheurs clandestins ont profité de la nuit pour mettre leurs pirogues en catimini. Aux alentours de 2 heures du matin, ils ont mis le cap au large.

Cauchemar

D’après les informations communiquées, sept pirogues à voile se sont lancées. Une quinzaine de pêcheurs y avaient embarqué. Arrivés loin du littoral, à environ 5 kilomètres des côtes, les piroguiers qui pêchaient tout en étant pas trop éloignés les uns des autres, ont été pris dans un piège mortel.

Le souffle du vent et le courant marin les ont emportés encore plus loin des rives.

Les pêcheurs embarqués dans ce cauchemar se sont battus contre vents et marées mais il leur était impossible de rejoindre le littoral. Les conditions étaient de plus hostiles. Ils ont été entraînés vers les grands fonds.

Sur la terre ferme, leurs proches rongés par l’inquiétude attendaient avec impatience leur retour. N’ayant pas donné signe de vie bien qu’ils devaient être de retour tôt dans la matinée, les pêcheurs ont suscité beaucoup de questionnements. Lassées d’avoir attendu dans le vent, leurs familles ont alerté les gendarmes et l’armée qui ont, sans tarder, mobilisé les moyens nécessaires pour récupérer ces piroguiers en détresse. Dans l’après-midi, certains étaient arrivés à bon port avec leurs pirogues si d’autres ont dû les abandonner au large pour embarquer dans la flottille des forces armées venues à leur secours.

«Les pêcheurs qui se sont fait prendre dans ce piège sont tous sains et saufs. Les opérations de sauvetage ont continué jusqu’en fin d’après-midi», explique le commandant de compagnie de Fenerive-Est.