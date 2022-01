Résidence artistique – La 3ème édition de « Regards Croisés » s’élance à Antsiranana

Une belle initiative artistique lancée il y a maintenant trois ans, « Regards Croisés » égaye la ville d’Antsiranana par sa promotion de la culture dans toute sa splendeur. Se présentant comme une série de résidences artistiques exclusives, tout en s’affirmant comme étant une plateforme de découvertes exceptionnelles, ce projet lancé par l’Alliance française d’Antsiranana enchante un public de tous horizons.

Faisant de cette illustre ville portuaire du Nord de la Grande île un objet de réflexion à explorer, à illustrer, à remettre en question et surtout à célébrer à travers la vision artistique d’une ribambelle d’artistes originaires des quatre coins du pays, « Regards Croisés», comme son nom l’indique, brille depuis ses débuts par l’interprétation propre de chacun de cette ville resplendissante de vivacité culturelle. Dans le cadre de sa 3ème édition, le réseau national de l’Alliance française lance un appel aux artistes peintres, graffeurs, sculpteurs, photographes, vidéastes et plasticiens qui souhaitent participer à cette résidence artistique.

« Une immersion sociale et créative »

Elle se tiendra à Antsiranana du 18 au 30 mars, dates durant lesquelles les artistes sélectionnés auront à égayer et à sublimer de leurs talents quatre quartiers de la ville.Tout au long de cette résidence, les artistes, qu’ils soient originaires du Sud, de l’Est, de l’Ouest ou des Hauts plateaux, auront à croiser leurs regards pour mieux s’imprégner de la ville d’Antsiranana. Le but étant de leur permettre de retranscrire aisément par le biais de leurs domaines artistiques respectifs, un sujet social ou politique local, mais aussi l’histoire insolite d’un personnage notoire tout aussi atypique. Ils auront à faire corps avec la société locale pour en faire émerger une œuvre d’art ou une création artistique unique.

Des restitutions journalières, ainsi que des échanges, enrichiront le processus de création de chaque artiste tout au long de cette résidence. Une grande exposition collective ponctuera vers la fin ces « Regards Croisés » à l’Alliance française d’Antsiranana, rassemblant toutes les œuvres produites durant cette résidence. Entre autres, des ateliers à destination des établissements scolaires locaux, ainsi que les habitants des quartiers et les artistes locaux animeront également cette résidence. Pour les intéressés, les candidatures sont ouvertes à tous les artistes nationaux, aussi bien qu’ internationaux, via la page Facebook de l’Alliance française d’Antsiranana, mais aussi par mail au « adjoint.afdiego@gmail.com » ou encore directement sur place, la deadline étant le 6 mars. Un projet qui dynamisera à coup sûr la scène artistique et culturelle, « Regards Croisés » est une opportunité à saisir.