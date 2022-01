Rallye – Stéphanie Rajoel sur les traces de ses parents

La fille d’anciens champions de La Réunion, Mamisoa et Muriel Rajoel, s’inscrit dans une carrière d’ingénieur en rallye. Elle effectue actuellement, un stage au sein de l’écurie CHL, en France.

Le couple Mami­soa-Muriel Rajoel n’est plus à présenter. Ils ont décroché le titre de champion de La Réunion avec leur Honda Civic. Ils possèdent aussi l’un des centres automobiles les plus réputés de l’ile, dénommé Joel Technic Auto.

Et Muriel préside l’ASA Réunion. Aujourd’hui, leur fille marche sur leurs traces.

Stéphanie Rajoel s’est récemment installée en France. Elle suit un cursus pour devenir ingénieure en rallye, à Paris. Stéphanie baigne depuis son enfance dans le milieu du sport automobile. C’est en toute logique qu’elle se projette dans cet univers.

Ce mois de janvier, elle effectue un stage auprès de l’écurie CHL, où évolue le champion de France de rallye,Yoann Bonato. « C’est un vrai plaisir ! J’apprends énormément avec une mise en situation réelle. Mon premier travail a été d’adapter et définir des tableaux permettant de calculer la consommation de carburant. Cela pour définir précisément les quantités de refuelling », confie-t-elle dans un entretien accordé à oovango.com, un magazine spécialisé dans le secteur automobile d’Outre-mer.

« Cette semaine, j’ai une mission terrain avec une séance dédiée aux pneumatiques sur une Citroën C3 R5 », poursuit-elle.

M-Sport

Vivre de sa passion et pour sa passion est le rêve de tout un chacun. « Je suis au cœur de mon futur métier avec de vraies responsabilités et de mises en situation. Concilier passion et métier est vraiment une chance absolue », rajoute-t-elle sur oovango.com. Stéphanie Rajoel est claire avec ses objectifs : « Je pense rester sur un développement pour un poste d’ingénieur d’exploitation en rallye… En clair, ce sera pour moi une spécialisation vers les véhicules avec option électrique/hybride. Les sports mécaniques évoluent rapidement et l’avancement des nouvelles technologies qui limitent l’utilisation des carburants fossiles, est foudroyant. »

Le stage chez CHL constitue une première expérience. La future ingénieure a déjà pris ses dispositions pour la suite :« Nous avons déjà plusieurs contacts pour l’année prochaine avec un stage qui durera plusieurs mois. Seat en TCR et M-Sport en Rallye font partie des pistes les plus solides et j’ai vraiment hâte de poursuivre cette passion de laquelle je suis en train de construire une vie professionnelle ».

Pour précision, M-Sport est l’écurie WRC avec laquelle Sébastien Loeb a remporté le rallye Monte-Carlo, dimanche, dans le Sud de l’Hexagone.