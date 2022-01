Judo – Analamanga compte devenir une ligue de référence

La ligue régionale d’Analamanga est l’épicentre de judo malgache. Elle compte onze clubs qui sont conformes et ont le droit de prendre part à ses activités. Il s’agit de Coco club Vatosoa, Cosfa, Do Judo, Esca, Excelsior, Hakudokan, Iarivo Judo Club, Red Judo Club, Uscaj, Saint-Michel et Tafiami.

Annoncée lors de l’Assem­blée élective du 10 décembre, sa priorité est d’élaborer un statut ainsi qu’un règlement intérieur qui n’a jamais existé. La ligue Analamanga de judo collabore étroitement avec la commission développement et de vulgarisation de la Fédération malgache de judo.

Après la reconduction de Vola Raoelison pour un deuxième mandat à la tête de la Ligue d’Analamanga de judo, l’objectif est déjà fixé et la voie jusqu’en 2025 déjà tracée. À court terme, la Ligue d’Analamanga veut garder la première place au championnat de Madagascar, comme cela a toujours été le cas, car la majeure partie des combattants à chaque championnat de Madagascar en sont issus.

À long terme, elle veut être représentée aux Jeux olympiques de 2024 à Paris et atteindre le nombre de trois mille combattants, toutes catégories d’âge confondues.

Pour arriver à ce grand objectif, la Ligue d’Anala­manga de Judo a établi un programme bien défini et une feuille de route bien tracée. Cela se résume en ces points suivants : mettre en place le statut et règlement intérieur, donner la priorité à la formation des dirigeants des clubs, des coachs, organiser diverses compétitions régionales, vulgariser la discipline dans les six arrondissements, encourager chaque club par des visites périodiques, prioriser la formation d’arbitrage.

Vu le contexte sanitaire, toute compétition est suspendue jusqu’à nouvel ordre, il est inclus dans le programme de la ligue la campagne de vaccination.

Rayonner l’image

La Ligue d’Analamanga de judo a déjà sa vision 2025. Elle ambitionne d’être la ligue de judo de référence en termes d’éducation, de développement et de performance à Madagascar. Dès maintenant, elle veut mettre en avant l’aspect éducatif du judo pour faire rayonner l’image sportif de la région d’Analamanga.

La ligue soutient ses combattants pour obtenir les meilleurs résultats sur le plan national et international. Pour atteindre cet objectif, la ligue mise sur la formation des dirigeants des clubs et coachs, fait tout le nécessaire pour avoir des arbitres compétents et digne de confiance et surtout augmente autant que possible le nombre des judokas d’Analamanga.