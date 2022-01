Glissement de terrain – Quatorze maisons s’écroulent à Manjakamiadana

Des éboulements ont fait des dégâts matériels à Manjakamiadana. Plus d’une centaine de personnes sont devenues des sinistrés.

Plusieurs familles ont échappé à une mort certaine lorsque leurs maisons se sont effondrées cette semaine à Antsahondra. Quatorze maisons se sont écroulées dans le fokontany Antsahondra depuis dimanche. « Près de quatorze maisons ont cédé face à la pluie diluvienne depuis plus d’une semaine. Les maisons se trouvent pour la plupart au bas d’une zone à risque », constate Victorine Leonnie Razafimamonjy Victorine, présidente du Fokontany Antsa­hondra Manjakamiadana.

Des incidents se sont déroulés depuis dimanche auprès de ce fokontany qui est parmi ceux à risque. « Les maisons étaient en bois et en dur mais elles sont toutes détruites après les intempéries », enchaîne-t-elle. Aucun blessé n’a été répertorié pendant les effondrements, selon les explications de la présidente du fokontany. Les propriétaires ont échappé de peu à la mort puisqu’ils ont été évacués à temps dans les sites d’hébergement.

« Les maisons voisines ont été complètement détruites à la suite d’un glissement de terrain. Il s’agit de deux cases en bois situées au bas. D’après ce que j’ai observé, l’éboulement a commencé avec la première maison entraînant à son tour les autres maisons. Les deux autres en dur ont cédé face à l’humidité. Ces drames se sont produits le lundi dans la soirée et le mardi dans la matinée », témoigne Hermine Christiane Hantarivony Raharisoa, habitante du fokontany Antsahondra Manjakamiadana.

Pour les voisins, les quatre jours ont été vécus dans une frayeur, toute la population reste sur le qui-vive après cet incident.

Un danger omniprésent

« Je vis ici depuis plusieurs années avec ma famille. Depuis dimanche, on vit dans la peur surtout lors des pluies incessantes. On espère que le pire est passé puisque le temps est devenu plus clément », indique-t-elle.

Dans le fokontany Manja­kamiadana, deux-cent six-huit personnes sont devenues sinistrés en peu de temps. Le fokontany est totalement débordé en raison de nouveaux sinistrés chaque jour. Le sol commence à être de plus en plus humide. Les occupants du lieu ne sont pas à l’abri du danger. Manjakamiadana fait partie des zones fortement à risque à un éboulement et un glissement de terrain.

Au mois de février 2021, deux maisons se sont écroulées dans ce fokontany, occasionnant des blessés et des dégâts matériels.Dans la zone à risque, le danger étant que dans la mesure où une maison s’écroule, elle pourrait emporter toutes les autres. C’est l’effet le plus dangereux », enchaîne le technicien. Plusieurs maisons présentent des dangers potentiels dans ce fokontany. La vie de plusieurs personnes est menacée. Non loin de la zone, des falaises sont particulièrement surveillées.