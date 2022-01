Football – CAN 2021 : L’Égypte et la Guinée Équatoriale se qualifient

Huitièmes de finale – Mohamed Salah qualifie l’Égypte

Auteur d’un bon match, le capitaine égyptien Mohamed Salah a inscrit le tir au but victorieux face à la Côte d’Ivoire. Les deux équipes n’ont pu marquer le moindre but au bout de 120 minutes de jeu.

L’Égypte a battu la Côte d’Ivoire (0-0, 5 t.a.b. à 4) pour la neuvième fois sur dix à la Coupe d’Afrique, hier à Douala, l’excellent Mohamed Salah transformant le tir au but qui envoie son équipe vers un quart de finale contre le Maroc.

Malédiction! Pour la troisième fois sur trois les Éléphants ont perdu une séance de tirs au but contre l’Égypte, après la finale 2006 et le quart de finale en 1998.

L’histoire devait se terminer avec un gardien remplaçant héros. Soit Mohamed Abou Gabal dit Gabaski, qui a relayé à la 88e minute Mohamed El Shenawy, blessé, soit Badra Ali Sangaré, titularisé au début du tournoi après la suspension de Sylvain Gbohouo pour un contrôle antidopage.

L’Égyptien Gabaski a cueil­li le tir trop mou d’Éric Bailly, et Salah a pu transformer le dixième péno, au bout d’une rencontre spectaculaire, avec des balles de match de part et d’autre.

Si la star des Reds a tout fait, il a parfois semblé un joyau mal serti dans son équipe, moins bien entouré qu’à Liverpool, voyant de ses passes mal exploitées et des appels mal servis.

Un solo de Salah côté droit, où il embarque toute la défense ivoirienne, a été gaspillé par Amro El Soulia, qui a frappé au-dessus (51e ).

Avant-dernier match

Un peu plus tard, c’est Mostafa Mohamed qui a gâché le travail de son capitaine, un contrôle orienté de la poitrine, en dosant mal sa part du une-deux (76e ).

Salah a joué comme un leader, jusqu’à son tacle sur Nicolas Pépé qui filait en contre à la 120e minute.

Malgré l’absence de but, les deux équipes ont proposé un spectacle emballant pour l’avant-dernier match sur la pelouse abimée du stade de Japoma. La CAF a en effet annoncé en cours de rencontre que deux matchs de ce stade étaient déplacés vers Amadou-Ahidjo, à Yaoundé.

Il n’est pas sûr qu’il faille incriminer le terrain pour cela, mais plusieurs joueurs se sont blessés pendant ce match.

La Côte d’Ivoire a perdu son meneur Franck Kessié, avant même la demi-heure de jeu, remplacé par l’ancien Serey Dié (30e ).

Côté Égyptien, le milieu Hamdy Faty est sorti à la 84e et le gardien Mohamed El Shenawy à la 88e , remplacé par Gabaski.

Malgré cette pelouse, les acteurs ont offert de nombreuses actions, une frappe d’Omar Marmoush sur la transversale (17e ) puis une de Salah sous la barre, boxée par Sangaré (21e ).

Les Éléphants ont pris l’ascendant et se sont à leur tour montrés dangereux et créé plusieurs occasions, notamment cette tête de Sébastien Haller cueillie sous la barre par Mohamed ElShenawy (70e ).

En prolongation, les deux équipes ont continué à chercher le KO, avec une énorme occasion chacune, pour Ahmed Sayed Zizo (98e ) et pour Ibrahima Sangaré (104e ).

Malgré ces tentatives, le match s’est joué sur le tir au but mal exécuté de Bailly, offrant un ultime plaisir à Salah: Bailly joue à Man­- chester United, le grand rival de Liverpool…

La Guinée équatoriale piège le Mali

Rugueuse, combative et portée par son gardien Jesus Owono, la Guinée équatoriale a créé la surprise en éliminant le Mali au tirs au but (0-0 a.p., 6-5 tab), rejoignant le Sénégal en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), hier à Limbé.

Derniers qualifiés pour le top 8 de cette édition camerounaise, les joueurs du Nzalang Nacional (L’Eclair) sont sortis vainqueurs d’une séance de tirs au but irrespirable pour faire basculer une rencontre longtemps indécise et souvent indisciplinée.

Malgré deux échecs équato-guinéens, le jeune portier d’Alaves, Jesus Owono, a sauvé les siens en réalisant deux parades décisives, en plus de la tentative tirée au-dessus par le capitaine malien Hamari Traoré.

Owono et ses partenaires tenteront dimanche de décrocher une place en demi-finale pour la deuxième fois de leur histoire après 2015, dès leur troisième participation à la CAN. Le rêve continue pour ceux qui ont déjà battu en poules l’Algérie tenante du titre.

Désillusion

Leur prochain adversaire, le Sénégal, est-il prenable ? Il a en tout cas été mis en difficulté en huitièmes de finale par le CapVert mardi (2-0). Et cet opposant rappellera de bons souvenirs à la Guinée équatoriale: lors de l’édition 2012, cette dernière s’était imposée lors de la phase de groupe contre ce cador du continent (2-1).

Pour le Mali, c’est une désillusion: favoris face à la 114e nation mondiale, les hommes de Mohamed Magassouba ont peiné dans la touffeur de Limbé. Ils regretteront sans doute aussi quelques situations litigieuses qui auraient pu aboutir à des penalties en leur faveur.

Moussa Doumbia a ainsi été bousculé dans la surface par Josete Miranda (40e ), mais l’arbitre a annulé sa décision de siffler penalty grâce à l’assistance vidéo. Et après l’heure de jeu, une main de Saul Coco dans sa surface n’a pas été étudiée par la VAR.

Les Equato-Guinéens et leur teigneux leader Iban Salvador Edu ont, de leur côté, opposé une belle agressivité, quitte à écoper de quatre cartons jaunes et de frôler, parfois, l’exclusion. Mais leur hargne a fini par payer, au bout de 16 tirs au but !

La suite de l’aventure de la Guinée équatoriale se disputera au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé dimanche, et non au stade Japoma de Douala comme initialement prévu: le match a été relocalisé, en raison de l’état de la pelouse de celui-ci.