Diana – Nouveau dynamisme à la direction régionale du Tourisme

Avec l’arrivée d’Elisé Mahatondra Ralema à sa tête, le tourisme régional bénéficiera d’une bouffée d’oxygène. Mais auparavant, il aura à gérer l’ingérable.

À la suite du dernier Conseil des ministres, Elisé Mahatondra Ralema est l’un des cinq nouveaux responsables natifs de la région Diana, nommés aux différents postes de responsabilité. À l’heure actuelle, il est devenu directeur régional du Tourisme dans la région Diana, après avoir été conseiller juridique du tourisme au sein de cette direction.

De fait, la salle du bureau de la direction régionale du Tourisme situé à Ambohimahatsinjo, a servi de cadre mercredi, à la cérémonie de passation de service entre Richard Kamisy Tsimimpody, l’intérimaire à l’ancienne direction régionale des Transports, de la météorologie et du tourisme, et lui.

Cette cérémonie simple mais importante dans la vie économique de Diana s’est déroulée en présence des personnalités politico-administratives de la ville ainsi que de la grande famille du secteur tourisme. Après la signature des documents relatifs à cette passation, une série de discours s’est enchainée. Le gouverneur Daodo Arona Marisiky lui a souhaité beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction.

Velirano-10

«Soyez digne car le tourisme est un levier du développement de la région Diana, partant du pays. C’est pourquoi le gouvernement actuel déploie des efforts pour le développer. Et la délégation du pouvoir dans la région est un signe de sa volonté à concrétiser la décentralisation émergente», souligne-t-il.

Le nouveau directeur régional du Tourisme a axé sa brève intervention sur la concrétisation du «Velirano10 » du président de la République, orienté vers le tourisme durable, la protection des ressources naturelles et des attractions touristiques. Interrogé sur ses priorités face à la conjoncture sanitaire actuelle qui paralyse l’économie touristique dans la région Diana, le nouveau promu a prôné la promotion du tourisme interne régional et national, tout en menant une grande collaboration avec l’Office du tourisme et les partenaires afin qu’il ne devienne pas dépendant des touristes étrangers.

En outre, il comptera également sur les projets déjà établis et nombreux à venir en collaboration avec plusieurs partenaires. Il a cité, entre autres, celui du Pôle intégré de croissance PIC2 ou PIC3 qui a pour objectif de redresser les hôtels et restaurants dans la région afin que les opérateurs soient privilégiés. « Tout cela n’exclut pas la collaboration avec les autorités compétentes concernant la culture, la sécurité et les attractions touristiques ainsi que l’éradication du tourisme sexuel aux multiples facettes », souligne-t-il.

De toutes les façons, le jeune directeur va gérer l’ingérable car l’économie régionale a été durement touchée par la pandémie de Covid-19 et par les mesures qui ont été adoptées pour limiter la propagation du virus.

Selon des scénarios révisés, ce choc pourrait conduire l’économie régionale du tourisme à se contracter de 60% à 80%, en fonction de la durée de la crise. Au-delà des mesures immédiates de soutien au secteur du tourisme, la région devrait se préparer sérieusement à des actions de relance pour impacter le niveau de vie de la population, surtout celle de Nosy Be.