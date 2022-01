Coopération décentralisée – Diana – Finistère main dans la main

Cela fait désormais vingt trois ans que le Conseil départemental du Finistère (CD29) mène des actions en lien avec les acteurs locaux dans la région Diana. Les échanges entre les deux partenaires se sont intensifiés et diversifiés depuis. Ils ont d’ailleurs permis d’aboutir à des résultats concrets.

Durant ces années de partenariat, les deux parties ont toujours marché main dans la main pour concrétiser les projets de développement de la région. Historiquement, les relations privilégiées entre les deux parties ont commencé en 1999, à l’époque de la province autonome. Elles ont été officialisées en 2002, par la signature d’un accord de coopération, pour être formalisées dans une convention de partenariat signée le 22 novembre 2007.

Cette convention a été renouvelée plusieurs fois du fait de la réforme structurelle en France et à Madagascar. Et le dernier renouvellement date de mai 2021. Elle a couvert de nombreux domaines dans lesquels le Finistère contribue au développement de la région pour ne citer que la gestion municipale, l’adduction d’eau potable, l’enseignement supérieur et la recherche, la santé, le développement rural, le développement économique, la culture, la jeunesse…

Cependant, la conjoncture sanitaire mondiale a impacté le suivi de l’avancement des projets avec CD29. La dernière réunion du Comité de suivi technique, composé de tous les acteurs qui travaillent avec le Finistère, a eu lieu en décembre 2020. Or, ces derniers sont pleinement impliqués dans la mise en œuvre du Plan régional de développement.

Détermination

C’est pourquoi la récente réunion du comité a vu la participation de ces acteurs, association ou organisation non gouvernementale travaillant avec Diana et le Finistère. Au cours de cette rencontre, les participants ont montré leur détermination de redynamiser la coordination du Comité de suivi technique dans le cadre de cette coopération décentralisée Diana-Finistère. Outre le partage d’informations cadré dans la coopération, l’occasion a permis au responsable du Finistère de rappeler le cadre de coopération décentralisée dans lequel s’inscrivent les actions de tout un chacun. De leur côté, les acteurs ont fait le tour pour présenter leurs réalisations majeures en 2021, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives 2022.

«Pour pérenniser ces actions déjà en cours et pour considérer le processus de décentralisation affirmant le rôle de plus en plus important de la région Diana, les deux parties décident d’unir leurs efforts et de définir le cadre d’une coopération qui s’inscrit dans les orientations et domaines de compétences de la région Diana et du Conseil départemental du Finistère», explique Hervé Bakarizafy, directeur du Développement de la région Diana.

Les nouvelles orientations politiques du CD29 ont été révélées durant cette rencontre, à savoir diminuer l’intervention directe dans la coopération, ne pas remplacer le poste de coordination du volet rural et poursuivre l’évolution des domaines d’action du Finistère d’ici aout 2023.