Consommation – Mille tonnes de vary tsinjo arrivent de Toliara

Stock suffisant. Le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) ne lésine pas sur ses efforts pour assurer l’approvisionnement des produits de première nécessité, notamment le riz, sur le marché. En effet, un convoi transportant 1000 tonnes de vary tsinjo, venant du dépôt de Toliara, a débarqué hier dans la capitale. Le ministre Edgard Razafindravahy s’est déplacé au Fasan­-karana à Anosizato pour les recevoir ,tout en effectuant une visite sur le dépôt qui peut stocker jusqu’à 5 000 tonnes de produits.

La rupture de stock n’est plus en ce moment à craindre. Outre le stock déjà disponible localement, le navire « Pancaran Victory » est amarré actuellement au port de Toamasina. Le déchargement de 25000 tonnes de vary tsinjo qu’il transportait a commencé depuis hier. D’ailleurs, le trafic sur la RN2 a été rétabli après la mise en place d’un pont Bailey qui peut supporter jusqu’à 45t.

Par ailleurs, outre le partenariat avec les grossistes, le MICC a opté pour une nouvelle stratégie en effectuant la vente directe aux détaillants. « Les détaillants peuvent se regrouper et acheter directement le vary Tsinjo. Les chefs de fokontany ou les maires sont des facilitateurs pour que tout le monde puisse bénéficier du vary Tsinjo », selon le Directeur du commerce et de la consommation, Naina Randriamananjara au MICC. Et d’ajouter que « les commissaires de commerce poursuivent leur mission pour éviter toute tentative d’abus ou de spéculation, afin de réguler le prix du PPN sur le marché.»